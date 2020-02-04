  • BIST 121.000
  • Altın 301,881
  • Dolar 5,9770
  • Euro 6,6079
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 11 °C
»

Şehitlerimizi uğurluyoruz

İdlib'de rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Özler'in cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.
Şehitlerimizi uğurluyoruz

İdlib şehitlerinden Piyade Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler'in Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için Gaziantep merkezdeki Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'ne götürüldü.

Törene, şehidin babası Mehmet Uğur Özler, annesi Canan Abo, kardeşi Orhan Özler, aile yakınları ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile AK Parti, CHP ve MHP'li milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Tabuta sarılarak gözyaşı döken bir aile yakını, "Hep bu vatan için şehit olmak isterdin. Dileğin gerçek oldu. Sen bizim gururumuzdun, artık hem şehidimiz hem de onurumuz ve şerefimizsin." dedi.

Bunun üzerine şehidin kardeşi Orhan Özler de tabuta bakarak, "Dileği gerçek oldu. Keşke başka bir şey dileseydin. Seni çok seviyoruz. Hakkını helal et." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Özler'in cenazesi, asri mezarlıktaki şehitliğe defnedildi.

Adalet Bakanı Gül'den şehit ailesine taziye ziyareti

Şehit Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler'in cenaze törenine katılan Adalet Bakanı Gül, aynı saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Uğur Kurt'un ailesinin Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evini de ziyaret etti.

Burada aileye başsağlığı dileklerini ileten Gül, şehidin babası Abdurrahman, annesi Döndü, eşi Emine, ağabeyi Erhan ve diğer aile fertleriyle yakından ilgilendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çavuşoğlu: Bize yönelik saldırıları tolere etmemiz mümkün değil04 Şubat 2020 Salı 12:13
  • Akşener: Kızılay'ın adını lekelemeye hakkınız yok04 Şubat 2020 Salı 12:10
  • Bilgisayar korsanları Twitter'daki kullanıcı bilgilerini hedef aldı04 Şubat 2020 Salı 10:56
  • Eğitime kar engeli04 Şubat 2020 Salı 10:50
  • Türk Akreditasyon Kurumu 27 personel alacak04 Şubat 2020 Salı 10:30
  • Çin dışında bir koronavirüs ölümü daha04 Şubat 2020 Salı 10:29
  • Yaptığı drift pahalıya patladı04 Şubat 2020 Salı 10:04
  • Türkiye'nin nüfusu 83 milyon 154 bin oldu04 Şubat 2020 Salı 10:03
  • 34 ilde ihaleye fesat karıştıranlara operasyon04 Şubat 2020 Salı 09:57
  • 54 hedef yerle bir edildi: En az 76 rejim askeri öldürüldü04 Şubat 2020 Salı 09:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti