Şehitlerimizi uğurluyoruz

Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit düşen Dağlı ve Çaldır'ın cenazeleri toprağa verildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde şehit Mustafa Dağlı'nın (22) Türk bayrağına sarılı naaşı babaevinde helallik alınmasının ardından Ulu Cami'nin avlusuna getirildi.

Cenaze törenine, şehidin annesi Raziye ve babası Ali Dağlı ile yakınları, Vali Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile bazı milletvekilleri, kurum amirleri, askeri ve mülki erkan katıldı.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Dağlı'nın naaşı, tören mangasının omuzlarında taşınarak cenaze aracına konuldu. Şehit Dağlı'nın cenazesi, Tepeköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Er Samet Çaldır son yolculuğuna uğurlandı

Şehit er Samet Çaldır'ın (21) naaşı, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'ndeki babaevinin önüne getirilerek, helallik alındı ve dua edildi.

Çaldır'ın cenazesi daha sonra Osmangazi ilçesindeki Mihraplı Camisi'ne taşındı.

Cami bahçesinde öğle vakti kılınan cenaze namazına, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, milletvekilleri, siyasi partilerin yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin cenazesi, namazın ardından Hamitler Mezarlığı'nda defnedildi.

Mersin'de, dün askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 4 er şehit olmuş, 2 şoför hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.