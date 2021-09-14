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Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Diljin Mariya öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve “Terörden Arananlar Listesinde” 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu kategoride yer alan, Diljin Mariya Dersim kod adlı Saniye Toprak'ın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Diljin Mariya öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, Şırnak’ta etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Turuncu kategoride olduğu belirlendi.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Eren-13 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl Operasyonu kapsamında; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca Gabar Dağı bölgesinde 24 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Botan Eyaleti, Gabar Bölgesinde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve “Terörden Arananlar Listesinde”  1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu kategoride yer alan, Diljin Mariya Dersim kod adlı Saniye Toprak  olduğu tespit edildi.
 
Teröristin katıldığı eylemler arasında;
- Şırnak Merkez Namazdağ Üs Bölgesinde 15.05.2017 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu (3) Uzm.Çvş’un şehit olduğu silahlı saldırı olayının eylem talimatını verdiği,
- Siirt Eruh-Ormanardı Köyünde 30.03.2018 tarihinde 1 jandarma uzman çavuş ve 6 güvelik korucusunun şehit olduğu, 6 jandarma personeli ve 7 güvenlik korucusunun yaralandığı yol yapım çalışmasının emniyetini alan birliğe saldırı olayına katıldığı,
- Şırnak Görmeç Köyü kırsalında 11.11.2018 tarihinde 2 jandarma uzman çavuşun şehit olduğu, El Yapımı Patlayıcı ile saldırı olayının talimatını verdiği belirlendi.

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