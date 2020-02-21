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Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin hava saldırısı sonrası şehit düşen 2 askerimizin kimlikleri belli oldu.
Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamada Esad rejimi saldırıları sonucunda 2 askerimiz şehit olurken 5 askerimiz de yaralanmıştı.

İdlib'de şehit düşen 2 askerimizin kimlikleri şu şekilde:

Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları- Hatay

Tankçı Söz. Er Mustafa Ertürk- Gaziantep

ŞEHİT ATEŞİ GAZİANTEPE DÜŞTÜ

Şehit olan askerlerden Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk’ün şehadet haberi, Gaziantep’teki İstiklal Mahallesi’nde oturan babası Osman Ertürk ve annesi Hatice Ertürk’e, askeri yetkililer ve sağlık ekiplerince verildi.

ŞEHİT ATEŞİ HATAY'A DÜŞTÜ

İdlib'de rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın memleketi Hatay'ın Samandağ ilçesindeki baba evine acı haber ulaştı.

TSK MİSLİYLE KARŞILIK VERMİŞTİ

2 askerimizin şehit düşmesinin ardından Esed rejiminine ağır darbe vuruldu. Bakanlık açıklamasında "İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 50’den fazla Rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap, 1 obüsün imha edildiği öğrenilmiştir." ifadelerini kullanılmıştı.

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