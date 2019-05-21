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Şehitlerin kıyafetleri Başkentte

TÜGŞAV tarafından düzenlenen 218 şehidin kıyafet ve eşyalarının sergilendiği sergi Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde kapılarını açtı.
Şehitlerin kıyafetleri Başkentte

36’ncı Uluslararası Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Şehit Savcı Mehmet Kiraz Sergisi, Altındağ Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde kapılarını açtı. Sergi Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki terör olaylarında yaşamını yitiren 218 şehidin ve devlet büyüklerinin kıyafet ve eşyalarından oluşuyor. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) tarafından düzenlenen, Şehit Savcı Mehmet Kiraz, Fethi Sekin, Turgut Özal, Muhsin Yazıcıoğlu gibi birçok şehit ve devlet erkânının kıyafetlerinden oluşan sergi Altındağ Belediyesi’nin katkılarıyla düzenleniyor. 

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ÖĞRENCİLER BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Altındağ Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen sergiye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, TÜGŞAV yönetim kurulu, şehit aileleri ve birçok ziyaretçi katıldı. Sergiye çevredeki çeşitli okullardan gelen ilkokul öğrencileri damga vurdu. Öğrenciler şehitlerin kıyafet ve eşyalarına büyük ilgi gösterdi.

sehit-savci-mehmet-kiraz,-fethi-sekin,-uluslararasi-sehit-ve-devlet-buyukleri-emanetleri-sehit-savci-mehmet-kiraz-sergisi,-altindag-ulucanlar-cezaevi-muzesi,-turkiye-gaziler-ve-sehit-aileleri-vakfi,.jpg

KİRAZ, SEKİN, ÖZAL, DEMİREL VE YAZICIOĞLU

Sergiye adını veren Şehit Savcı Mehmet Kiraz’ın babasının da katılım gösterdiği sergide, İzmir’de şüphelendiği aracı durdurarak teröristlerle çatışmayan girerek birçok kişinin hayatını kurtaran fakat kendisi şehit olan Fethi Sekin gibi birçok kahramanın kıyafetleri de yer aldı. Bunun yanı sıra Eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Süleyman Demirel ve Şehit Muhsin Yazıcıoğlu gibi birçok devlet erkânının kıyafet ve kişisel eşyaları da ziyaretçileri bekliyor.

Emrah Özcan/HABERVAKTİM

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