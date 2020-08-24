  • BIST 1.108
  • Altın 457,498
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6879
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 18 °C
»

Şehitlik Meydanı'nın Temeli Atıldı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’in katılımlarıyla Şehitlik Meydan projesinin temeli atıldı. 
Şehitlik Meydanı'nın Temeli Atıldı

Pursaklar Belediyesi, ilçenin her mahallesinde, her köşesinde dev projeleri bir bir hizmete kazandırmaya devam ediyor.

Vatandaşların birlik ve beraberliğini pekiştirmek için milli bayramlarda ve önemli günlerde hemşehrilerin bir araya gelmesini sağlamak adına hazırlanan Şehitlik Meydanı Projesi kapsamında Şehitlik Cami çevresinin yanında yer alan 2.795 m² lik bir alanın meydan düzenleme çalışmalarının startı verildi. 

4-003.jpeg

Meydanın yapımı tamamlandıktan sonra alana gelen vatandaşlar, yeşil alan ve ağaçlar ile çevrelenmiş oturma birimlerinde dinlenebilecekler.

Pursaklar’ın çehresini değiştirecek projeleri birer birer hayata geçirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; “Ekiplerimizin yaptığı çalışmaların ardından ilçemize yakışacak bir proje hazırlanarak hemen çalışmalara start verildi. Pursaklar’da ciddi çalışmalara imza attık, atmaya da devam edeceğiz. Şehitlerimiz, her zaman hatırlanması gereken vatanımızın asil evlatlarıdır. Bunu unutmamak adına bu meydanımıza ‘Şehitlik Meydanı’ adını verdik.  Bu güzel hizmetin ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

5-001.jpeg

Konuşmaların ardından Şehitlik Cami imamının  yaptığı dua ve kesilen kurban ile Şehitlik Meydanı projesinin temeli atıldı.

Belediye yetkilileri, kentin sosyal ve kültürel yaşamına değer katacak ve çok amaçlı kullanım imkânı sağlayacak yeni meydan alanının kısa sürede tamamlanması için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Down sendromlu sporcunun örnek başarı hikayesi24 Ağustos 2020 Pazartesi 04:04
  • Başkentlilere tatlı sürpriz24 Ağustos 2020 Pazartesi 03:39
  • Dostlarımız unutulmuyor24 Ağustos 2020 Pazartesi 02:45
  • Ankara İtfaiyesi başkentlileri uyardı24 Ağustos 2020 Pazartesi 02:36
  • Parklar bakımdan geçiyor24 Ağustos 2020 Pazartesi 02:05
  • Dolmuş durakları yenileniyor24 Ağustos 2020 Pazartesi 01:33
  • Ayasofya'nın Gli'sine Ankara'dan yeni arkadaş22 Ağustos 2020 Cumartesi 09:13
  • Dolmuşlarda şeffaf kabin dönemi22 Ağustos 2020 Cumartesi 05:05
  • Sincan Belediyesi'nden Filyasyon Çağrı Merkezi22 Ağustos 2020 Cumartesi 04:33
  • Başkan Köse’den Pazar Denetimi22 Ağustos 2020 Cumartesi 04:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti