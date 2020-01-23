Şehitlik ünvanı çağrısı

Tüm Şehit Sayılmayan Şehit Aileleri Derneği Başkanı Hülya Karadeniz, vatani görevi sırasında hayatını kaybeden; ancak şehitlik unvanı verilmeyen kişilerin vazife malulü sayılması çağrısında bulunarak, “Çocuklarımızın şehitlik hakkı verilmeli” dedi.

Vatani görevini yerine getirirken çeşitli sebeplerden ötürü hayatını kaybeden; ancak şehitlik unvanı verilmeyen kişilerin aileleri, ‘Tüm Şehit Sayılmayan Şehit Aileleri Derneği’ adı altında birleşti. Derneğin faaliyetleriyle ilgili gazetemize konuşan Dernek Başkanı Hülya Karadeniz çocuğu, kardeşi veya bir yakını vatan borcunu ödemek üzere gittiği asker ocağında, askerlik görevini yapmakta iken vefat eden; fakat şehit sayılmayan kişilerin arasındaki dayanışmayı sağlamak amacıyla kurulduklarını aktardı.

“KUSURLU GÖRÜLDÜKLERİ İÇİN ŞEHİT SAYILMADILAR”

Yakınlarının vefatının vazifeden kaynaklandığını, bu nedenle şehitlik haklarının bir an önce verilmesi gerektiği çağrısında bulunan Dernek Başkanı Karadeniz, "Çocuklarımızın ve yakınlarımızın vefatında kendileri kusurlu görüldüğü için şehit sayılmamışlardır. Bizler çocuklarımızın ve yakınlarımızın vefatı sebebiyle maddi olarak bir beklentiden ziyade, yakınlarımızın vefatının vazifeden kaynaklandığının kabul edilerek onlara şehitlik hakkının verilmesini talep ediyoruz" dedi.

“KARANLIK NOKTALAR AYDINLATILMALI”

Karadenizli, yakınlarının vefatında aydınlatılmayan ve aydınlatılmayı bekleyen pek çok noktanın olduğunu ileri sürerek, "Bizim çocuklarımız ve yakınlarımız askere sağlam olarak gitmişler, askerlik görevini yapmakta iken vefat etmişlerdir. Bu vefatların birçoğu intihar veya kaza denilip geçiştirilmiş, karanlık kalan birçok nokta aydınlatılmamıştır. Hatta vefatlarında kendileri kusurlu görülmüş, idareden veya başka şahıslardan kaynaklanan kusurlar hiç görülmemiş ve göz ardı edilmiştir. Çocuklarımızın ve yakınlarımızın vefatında kendileri kusurlu görüldüğü için de vazife malulü kabul edilmemişler, yani şehit sayılmamışlardır. Vazife malulü yani şehit sayılmadıkları için de biz yakınlarına hiçbir sosyal hak verilmemiştir” diye konuştu.

TALEPLERİNİ SIRALADI

Karadenizli ayrıca şunları söyledi: “Bizim devletimizden ve yetkililerden isteğimiz; bizim çocuklarımız ve yakınlarımızın başına geldiği gibi, askerlik yapmaktayken meydana gelen bütün vefat olaylarının çok ayrıntılı biçimde araştırılması. Hiçbir karanlık nokta bırakılmadan bu dosyaların karara bağlanmaması ve kapatılmaması. Bu olaylarda kusuru bulunanların ve sorumluların mutlaka ortaya çıkartılıp cezalandırılmasıdır. Çocuklarımızın şehitlik haklarını verecek şekilde gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz."

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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