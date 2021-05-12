Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda kısıtlamadan muaf tutulan şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde Şehitliklere gelerek şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.

Şehit aileleri Ramazan Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği'ne gelerek, şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu gönderdiği genelgeye göre şehit aileleri, arife günü ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri için sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

Muaf tutulan aileler sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelmeye başladı. Aileler, mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Bazı şehit yakınları, kabirlerin bakımını yaptı, mezar taşlarını yıkadı, çiçek ekti.

Kabir başlarında bazı şehit yakınlarının gözyaşı döktüğü görüldü.

Şehit Jandarma Er Mustafa Güngör'ün kardeşi Emel Güngör her bayram, anneler günü ve cuma günleri kardeşini ziyarete geldiğini belirterek, "Acı hep aynı acı. 28 yıl değil o anı yaşıyoruz. Bizim için hep aynı, değişen bir şey yok. Alışamadığımız tek şey." dedi.

Sağlık çalışanı olduğunu dile getiren Güngör, "Yasak da dinlemez gelirdik herhalde. Çünkü bekliyor. Her cuma geliyoruz elimizden geldiği kadar. Kardeşim Şırnak Uludere'de şehit olmuştu. Acı bitmiyor. Yeni şehit haberleri geldikçe o anı yaşıyorsunuz. Değişen bir şey yok aynı gün. Zor acı, tarifi yok." diye konuştu.

"Bakıyorum hepsi aynı yaşta"

Şehit Piyade Er Erdal Şireci'nin kardeşi Leyla Hacıoğlu da "Muaf tutulmamız çok iyi oldu. Allah razı olsun İçişleri Bakanlığından. Zaten gelmemiz gerekiyordu. Bir tek bayramlarda gelebiliyoruz. Normalde çalıştığım için gelemiyorum. Kardeşim Siirt Eruh'ta 1996'da şehit oldu. Buraya geldiğimde üzüntülü hissediyorum. Bakıyorum hepsi aynı yaşta. Üzüntülüyüz." dedi.

Şehit Piyade Asteğmen Yılmaz Kağan'ın kardeşi Makbule Sarı da üzgün olduğunu ve kardeşi olmadan bir bayram daha geçirdiklerini kaydederek, "Bir kardeşimizdi. 1999'da Elazığ'da şehit oldu. Her bayram geliyoruz. Allah razı olsun devletimizden bizlere imkan tanıyor." diye konuştu.

Şırnak'ta şehit olan Tarık İnanlı'nın yeğeni Serap İnanlı da, amcasıyla gurur duyduğunu söyleyerek, "Gurur verici ancak bir yandan da acı verici. Her hafta, her bayram geliyorum. Buraya geldiğimde hüzünleniyorum ama gurur da duyuyorum." dedi.

Şehit aileleri Cebeci Askeri Şehitliği'ndeki kabirleri ziyaret etti

Sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelmeye başlayan şehit yakınları, mezarların başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Bazı şehit yakınları, görevlilerle birlikte kabirlerin bakımını yaptı, mezar taşlarını yıkadı ve çiçek dikti.

Bingöl'ün Genç ilçesi Güzeldere Jandarma Karakol Komutanlığı emrinde görevliyken 2019'da şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım'ın babası Hasan Yıldırım, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

Yıldırım, "Söyleyecek kelime yok ki, kelimeler düğümlenip kalıyor. Biz her gün buradayız, bir tek erkek evladımdı. Ocağımız söndü, kapımız kilitlendi. Bize bayram yok." ifadesini kullandı.

Şehidin annesi Emine Yıldırım da "Tek erkek evladımız. Sadece bayramlarda değil biz her gün buradayız onunlayız. Her gün boynumuz bükük" dedi.

PKK terör örgütüne karşı 2008'de yapılan sınır ötesi operasyonda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Doğan'ın yakını Haydar Gülşen ise sadece bayram veya arifede değil, haftanın en az 3-4 günü şehitliğe geldiklerini belirterek, "Burada yatan her şehit bizim evlatlarımız, onları yalnız bırakmıyoruz" diye konuştu.

Oğlunun mezarına gelemeyince görüntülü görüşme yaptı

Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki "tam kapanma"dan muaf tutulan aileler, erken saatlerden itibaren Toroslar ilçesi Şehir Mezarlığındaki şehitliğe geldi.

Önce evlatlarının kabirlerini ziyaret eden, sonrasında da diğer şehit aileleriyle bayramlaşan vatandaşlar, çiçeklerini tazeledikleri mezarları suladı, Kur'an-ı Kerim okuyup dualar etti.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde tatbikatta yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 24 Ağustos 2020'de şehit düşen piyade sözleşmeli er Mesut Yıldırım'ın Adana'da yaşayan annesi Eşe Silbıyık, Kovid-19 nedeniyle mezara gelemeyince, kabrin bakımını oğlu Veli Can Yıldırım üstlendi.

Yıldırım, annesini cep telefonuyla görüntülü arayarak, çiçekleri suladığı anları gösterdi. Görüşmede mezardaki her detayı soran şehit annesi, bayram arifesinde oğlunun kabrini görme imkanı buldu.

Anne Silbıyık, cep telefonu ekranından açıklama yaptığı AA muhabirine, "Onsuz bayramın tadı yok. Böyle uzaktan uzağa görüyorum. Gelemedim mesafeler yüzünden. İlk kez bayramı onsuz geçiriyorum. Hep içimiz buruk, bir şeyler eksik. Evlatsız bayram nasıl geçebilir ki." dedi.

Tunceli'de 2018'de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel'in annesi Sebahat Türkel de hem oğlu hem İsrail'in saldırısı altında olan Filistinliler için dua ettiğini belirterek, "Ne mutlu ki bize şehit annesiyim. Bütün şehitler hürmetine Rabb'ime yalvarıyorum. Kudüs kurtulsun, Allah'ım yardımcı olsun, bütün İslam alemi birlik olup onlara yardımcı olalım. Duamızla, elimizle, bedenimizle yardımcı olalım." ifadelerini kullandı.