Şeker fabrikalarından satılık pancar kuyruğu ve pancar kırıntısı

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası, sahasında oluşan 20 bin ton pancar kuyruğu ve kırıntılarını satışa çıkardı. Şeker fabrikalarından satılık pancar kuyruğu ve pancar kırıntısı için ihale yapılacak.