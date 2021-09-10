Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası, sahasında oluşan 20 bin ton pancar kuyruğu ve kırıntılarını satışa çıkardı.
Şeker fabrikalarından satılık pancar kuyruğu ve pancar kırıntısı için ihale yapılacak.
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 20.09.2021 14:00
İhale fabrikanın ofis binası toplantı salonunda yapılacak.
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