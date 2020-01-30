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Şeker fabrikası 37 bin 500 adet damacana su alacak

Etimesgut'taki Şeker Fabrikası tam 37 bin 500 adet 19 litrelik damacana su alımı yapacak. Fabrikanın böyle yüksek miktarda damacana su alımı yapacak olması şaşkınlığa neden olurken, “Bu kadar suyu kim içecek?” sorusu gündeme geldi. 
Şeker fabrikası 37 bin 500 adet damacana su alacak

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğü tam 37 bin 500 adet 19 litrelik damacana su alımı yapacak. Fabrikanın böyle yüksek miktarda damacana su alımı yapacak olması şaşkınlığa neden olurken, “Bu kadar suyu kim içecek?” sorusu gündeme geldi. 

Ankara Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikası’nın verdiği resmi ilana göre,  37.500 adet 19 litrelik damacana memba içme suyu alımına dair ihale ayrıntıları EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

İhale 14 Şubat 2020 tarihinde, Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/Ankara adresinde yapılacak. 

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Şeker fabrikasının 37 bin 500 adet damacana içme suyu alacak olması şaşkınlığa neden oldu. Fabrikanın bu kadar içme suyunu ne kadar sürede kaç kişiyle nasıl tüketeceği merak edilirken “Bu kadar suyu kim içecek?” sorusu gündeme geldi.

Alınacak olan her bir damaca standart 19 litre su içeriyor. 

Bu da 712 bin 500 litre su ediyor. 

Piyasada 19 litrelik damacana sular markasına göre 10 TL ile 15 arasında değişiyor. 

Kamuya ait olan fabrikanın sözkonusu alımı en düşük fiyattan yapması halinde dahi kasasından 370 bin 500 TL çıkacak. 

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Gazeteilksayfa.com

 

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