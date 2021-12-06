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Şeker hastalarını umutlandıran keşif: Kendi kendine üretecek!

Kanada’da gerçekleştirilen tıbbi bir çalışma, kök hücre temelli bir tedavi yolu ile şeker hastalarının ihtiyacı olan insülinin vücutta üretilebileceğini ortaya koydu.
Şeker hastalarını umutlandıran keşif: Kendi kendine üretecek!

Kanada’nın British Columbia Üniversitesi ve Vancouver Coastal Health (VCH) araştırmacılarından oluşan bir ekip tarafından yürütülen ve türünün ilk örneği olan çalışma, kök hücrelerle aşılanmış küçük bir implantın, vücudun kendi başına insülin üretmesine yardımcı olabileceğini gösterdi.

Çalışmaya ilişkin CTV’ye konuşan Vancouver General Hospital endokrinoloğu Dr. David Thompson, "artık Tip-1 diyabet hastaları için daha önce hiç var olmayan bir umut var" dedi.

DERİ ALTINA YERLEŞTİRİLİYOR

Çalışma kapsamında, 25 kuruş büyüklüğünde bir cihaz, Tip 1 türü diyabeti olan on beş hastanın karın derilerinin altına yerleştirildi.

Dr. Thompson, "Cihaz, laboratuvarda yetiştirilen tek bir kök hücre dizisinden üretilen ve kan şekerini kontrol eden hormon olan insülini yapmaktan sorumlu milyonlarca hücre içeriyor" dedi.

Çalışmanın bulgularına göre, katılımcıların C-peptid seviyeleri yemek yedikten sonra yükseldi, katılımcılar doğal olarak insülin üretti.

Çalışmadaki hastaların ayrıca hedef kan şekeri aralığında yüzde 13 daha fazla zaman harcadıkları ve bazılarının da implant sayesinde enjekte ettikleri insülin miktarını azaltabildikleri tespit edildi.

"HARİKA BİR ADIM"

CTV’nin görüşlerine yer verdiği Toronto'daki Mount Sinai Hastanesi Diyabet Klinik Araştırma Birimi Direktörü Dr. Bruce Perkins, "Bunun geniş kapsamlı tedavi ve diyabetli herkes için hazır olduğu aşamada değiliz. Fakat Tip 1 diyabetli bir insana insülin üretebilen hücrelerin yerleştirilmesi ve bu hücrelerin bir miktar insülin üretip bir yıl hayatta kalması fikri ileriye doğru atılmış harika bir adım." dedi.

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