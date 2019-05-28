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Şeker ve çikolata fiyatları geçen yıla oranla yüzde 40 arttı

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kaldı. Şeker ve çikolatalar tezgâhlardaki yerini aldı. 12 ila 65 lira arasında değişkenlik gösteren fiyatlar geçen yıla oranla yüzde 40 arttı.
Şeker ve çikolata fiyatları geçen yıla oranla yüzde 40 arttı

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kaldı. Şeker ve çikolatalar tezgâhlardaki yerini aldı. 12 ila 65 lira arasında değişkenlik gösteren fiyatlar geçen yıla oranla yüzde 40 arttı.

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala şeker ve çikolatalar tezgâhlardaki yerini aldı. Ulus Hali’nde bulunan Yükseller Şekerleme çalışanı Kemal Usta bu yıl ki fiyatlar hakkında gazetemize açıklamalarda bulundu. Kemal Usta şeker fiyatlarının kilosunun 12 ila 20 lira, çikolataların ise 30 ila 65 lira arasında değişkenlik gösterdiği belirtti. Fiyatlarda geçen yıla oranla yüzde 40 artış olduğunu da belirten Usta, bayram tatilinin uzun olmasının işleri olumsuz etkilediğinden de yakındı.

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FİYATLARDA YÜZDE 40 ARTIŞ

Yaklaşan bayram öncesi çarşı pazarda az da olsa hareketlilik başladı. Muhabirimiz Başkent’in alışveriş denilince akla gelen ilk yeri olan Ulus Hali’ni ziyaret ederek Ramazan Bayramı’nın vazgeçilmezi olan şeker ve çikolata fiyatlarını araştırdı. Ulus Hal’de yer alan Yükseller Şekerlemede çalışan Kemal Usta geçen yıla oranla şeker ve çikolata fiyatlarının yüzde 40 oranında arttığını söyledi.

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12 LİRAYA DA VAR 65 LİRAYA DA

Kemal Usta, fiyatlardaki bu artışın en büyük sebebinin enflasyon olduğunu belirterek, döviz kurunun bunda etkisinin ise büyük olduğunu söyledi. Şeker fiyatlarının kilosunun 12 lira ila 20 lira arasında olduğunu söyleyen Kemal Usta, çikolataların ise kilosunun 30 lira ila 65 lira arasında değiştiğini hakiki badem ve draje çeşitlerinin kilosunun ise 50-60 lira arasında seyrettiğini ifade etti.

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“İŞLERİMİZ DÜŞÜK”

Kemal Usta işleriniz nasıl sorusuna ise, “Bayram tatilinin uzun olmasından dolayı işlerimiz biraz düşük. Bayram tatili 9 gün olunca birçok kişi bayramı düşünmüyor, tatili düşünüyor. Biz yıllardır burada şekercilik yapıyoruz. Bizde genel olarak orta halli vatandaş alışveriş yapıyor. Bugünlerde buraların daha çok kalabalık olması lazım. Ama şimdilerde normal bir iş günü gibi” diye cevap verdi.

VATANDAŞLAR FİYATLARI PAHALI BULUYOR

Şekerci dükkânına gelen müşterilerden Mehmet Bayram ise fiyatların pahalılığında yakınarak, “Fiyatlar bu kadar yüksek olursa müşteri tabi ki de az olur. Fiyatları biraz düşürsünler müşteri artar. Çikolatanın kilosu 65 lira olmuş. Normal gelirli bir vatandaş bunu nasıl alsın” dedi.

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Emrah Özcan/HABERVAKTİM

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