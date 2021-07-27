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Şekerli içecekleri en çok tüketen ülke Belçika

Şekerle tatlandırılmış alkolsüz içeceklerin Avrupa’da içilme oranları belli olurken, en yüksek payın yüzde 14 ile 15-24 yaş arasında olduğu kaydedildi.
Şekerli içecekleri en çok tüketen ülke Belçika

ERKEKLER DAHA ÇOK ŞEKERLİ İÇECEK TÜKETİYOR

Ajans Press’in, Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, şekerle tatlandırılmış alkolsüz içeceklerin içilme oranı belli oldu. Böylelikle 2019 yılında AB’de 15 yaş ve üzeri kişilerin yüzde 9’unun günlük şekerli meşrubatlar tükettiği gözlendi. Yaş grubuna göre bu içecekleri tercih etme oranları da değişirken, en yüksek payın yüzde 14 ile 15-24 yaş arasında olduğu kaydedildi. En düşük pay ise 65 ile 74 yaş arasında oldu. Cinsiyet bakımından ayrıştırıldığında ise şekerli meşrubatların günlük tüketiminin erkeklerde daha yaygın olduğu görüldü. Böylelikle erkeklerin yüzde 12’si kadınların ise yüzde 7’sinin bu içeceklerden günlük olarak tükettiği gözlendi. Her gün şekerle tatlandırılmış meşrubat içenlere ülke bazlı bakıldığında da en yüksek oranın Belçika’da, en düşük orana ise Estonya’da rastlanıldı.

Medya takip kurumu Ajans Press, sağlık ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl sağlık ile alakalı basına 373 bin 579 haber yansıdığı tespit edildi. Obezite ile ilgili çıkan haber sayısı 8 bin 325 olurken, diyabet ve şeker başlıkları altında 15 bin 643 haber yansıması görüldü. Haber içerikleri, doktor röportajları ve sağlık dergilerinde ağırlıklı olarak yer aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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