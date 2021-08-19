  • BIST 1.449,590
  • Altın 485,44
  • Dolar 8,4830
  • Euro 9,9250
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 24 °C
»

Sel bölgeleri için acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de

Rize'nin merkez ilçesi ve Çayeli ilçesinde bulunan bazı alanlar, meydana gelen sel ve heyelan afetleri nedeniyle ihtiyaç duyulan yapılaşmanın yapılması için acele kamulaştırıldı.
Sel bölgeleri için acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de

Rize'de meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle yeni konutların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) bir an önce yapılması için acele kamulaştırma kararları yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre; Rize merkez ilçesi Muradiye Beldesi ile Çayeli ilçesi Büyükköy Beldesi ve Yenipazar Mahallesi'nde kroki ile belirlenen alanlarda bulunan özel mülkiyete konu taşınmazlar, acele kamulaştırıldı. 

Bitlis'in Ahlat, Tatvan ve Güroymak ilçeleri sınırları içerisinde kalan Nemrut Kalderası ve Çevresi Doğal Sit Alanı, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil edildi. İzmir'in Menemen ve Çiğli ilçeleri sınırlarında bulunan alan ise Homa Dalyanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak belirlendi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da bazı yollar araç trafiğine kapatılacak19 Ağustos 2021 Perşembe 09:11
  • NATO'dan Afganistan açıklaması! Şu ana kadar 12 kişi öldü19 Ağustos 2021 Perşembe 09:10
  • Türkiye ve dünya gündemi19 Ağustos 2021 Perşembe 09:09
  • Ankara'da silahlı saldırı; baba öldü, oğlu yaralı18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:50
  • Gaziantep'te işçi, memur ve emekliler için 14 bin konutluk proje18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:44
  • İstanbul'da 167 Afgan göçmen yakalandı18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:22
  • Bakan Akar açıkladı: Afganistan'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:53
  • Taliban'dan hırsız olduğunu iddia ettikleri adama işkence: Siyah katrana bulayıp meydanda gezdirdiler18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:33
  • Sel bölgesinde 109 bina için acil yıkım kararı18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:04
  • Askeri uçakla Kabil'den Pakistan'a götürülen 22 kişi Türkiye'ye getirildi: “Türk olduğum için bir kez daha gurur duydum”18 Ağustos 2021 Çarşamba 14:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti