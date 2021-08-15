  • BIST 1.447,640
  • Altın 487,48
  • Dolar 8,5150
  • Euro 10,0300
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 19 °C
»

Sel bölgelerinde yaraları sarıyor 

Büyükşehir Belediyesi Sinop, Bartın ve Kastamonu illerinde yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak için tüm birimleriyle birlikte desteğini sürdürüyor. 
Sel bölgelerinde yaraları sarıyor 

ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara İtfaiyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Halk Ekmek Fabrikası, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri yardım malzemeleriyle birlikte bölgeye gönderildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, “Dualarımız sizinle. Zor günlerde yanınızdayız” dedi.

brs_9673.jpg

ARAMA KURTARMADAN BELPA MUTFAĞI’NA KADAR PEK ÇOK DESTEK SAĞLANIYOR

 Ankara İtfaiye Daire Başkanlığı; Kastamonu, Sinop ve Bartın illerinde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen sel ve su baskınlarına müdahale etmek için 26 itfaiye personeli, 4 dalgıç, 3 K-9 Arama Kurtarma personeli, 2 K-9 köpeği, 8 araç, 35 motopomp ve 10 jeneratör ile bölgede arama kurtarma çalışmalarına destek vermeye başladı.
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı da 4 bin 500 adet temel gıda paketi, 2 bin adet çocuk bezini sevk ettiği bölgeye 2 tırdan oluşan (1 mutfak, 1 depo) 18 personelle birlikte mobil BELPA Mutfağı’nı ulaştırdı. Kastamonu merkezde günlük 3 öğün yemek dağıtacak olan ekipler, uzak ilçelerde de çorba ve ekmek dağıtımı gerçekleştirecek. Büyükşehir ekipleri tarafından kurulacak çadırlarda da sıcak içecek ikramı yapılacak. 

yns_2035.jpg

 Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ayrıca Sinop, Kastamonu, Bozkurt ve Cide’ye toplam 20 bin adet daha su gönderirken, Bozkurt ve Ayancık’a da toplam 3000 adet gıda kolisi yardımını ulaştırdı. Bozkurt ve Ayancık’a ilave olarak toplam 50 bin maskenin dışında bebek maması, hijyen malzemesi, battaniye, yastık, çizme, kolonya, dezenfektan, bebek ve hasta bezinden oluşan 12 bin 500 adet ihtiyaç malzemeleri gönderildi.  
Sel bölgesine destek vermek amacıyla ASKİ Genel Müdürlüğü de 12 personelle birlikte 4 adet içme suyu tankeri, 2 adet vidanjör, 1 adet mts ve 1 adet pick-up aracını sevk etti.

foto--(1)-001.jpeg

 HALK EKMEK SEYYAR FIRINIYLA GÜNLÜK 12 BİN EKMEK ÜRETECEK

Fen İşleri Daire Başkanlığı da bölgeye gönderdiği 1 öncü araç başta olmak üzere çeşitli özelliklerdeki 5 araç, 2 ekskavatör, 1 bulldozer, 2 JBC, 22 kamyon, 1 greyder ve 1 jeneratör ile sel sularının oluşturduğu kalıntılara müdahale ederken, Ankara Halk Ekmek Fabrikası da 5 personel ile günlük 12 bin ekmek üretimi yapma kapasitesine sahip olan seyyar fırınını bölgeye sevk ederek, vatandaşların günlük ekmek ihtiyacını karşılamaya başladı.
Sel bölgesine ayrıca Seğmen Su tarafından Bartın ve Sinop illerine toplam 10 bin adet 5 litrelik su gönderilirken, ANFA Genel Müdürlüğü ise Kastamonu, Sinop ve Bartın’da 3 tanker, 5 çift kabin aracı ve 11 personel ile destek hizmetlerinde çalışıyor.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sincan'dan Okçuluk Kursu14 Ağustos 2021 Cumartesi 04:00
  • Ankara İleri Teknoloji Üssü Olmaya En Yakın Şehir14 Ağustos 2021 Cumartesi 03:45
  • 7 Ayında 10 Bin Ton Asfalt14 Ağustos 2021 Cumartesi 03:20
  • Pursaklar'a Tiyatro Müjdesi14 Ağustos 2021 Cumartesi 03:00
  • Mamak'tan Yardım Eli14 Ağustos 2021 Cumartesi 02:00
  • Asfalt seferberliği sürüyor14 Ağustos 2021 Cumartesi 01:15
  • Okullar Yeni Eğitim Öğretim Dönemine Hazırlanıyor14 Ağustos 2021 Cumartesi 00:50
  • Tokfed'in 4. Olağan Genel Kurulu Sonrası İlk Toplantısı13 Ağustos 2021 Cuma 06:00
  • İhtiyaç Sahibi Çiftlere Toplu Düğün13 Ağustos 2021 Cuma 05:45
  • 21 sporcunun 5’i Yenimahalle’den13 Ağustos 2021 Cuma 05:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti