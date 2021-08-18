  • BIST 1.452,070
  • Altın 487,95
  • Dolar 8,4850
  • Euro 9,9200
  • Ankara 34 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 30 °C
»

Sel bölgesinde 109 bina için acil yıkım kararı

Karadeniz'de hasar tespit çalışmaları büyük ölçüde tamamladı. Kastamonu, Sinop ve Bartın'da sel felaketi nedeniyle hasar gören toplam 109 binanın acil yıkılması kararlaştırıldı...
Sel bölgesinde 109 bina için acil yıkım kararı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri selin vurduğu Kastamonu, Sinop ve Bartın'da hasar tespit çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Selde Kastamonu'da toplam 46, Sinop'ta 79, Bartın'da 23 binanın yıkıldığı belirlendi.

Yapılan incelemelerde selden en çok etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 20 binanın acil yıkılmasına karar verilirken, 22 binanın ağır hasarlı, 540 binanın az hasarlı olduğu tespit edildi. Kentte selden etkilenen diğer ilçeler İnebolu'da 1, Küre'de 2, Abana'da 6 binanın acil yıkılması kararlaştırıldı. 

AYANCIK'TA 76 BİNA ACİL YIKILACAK

Selin vurduğu Sinop'un Ayancık ilçesinde 76 binanın acil yakılmasına karar verilirken, 21 binanın ağır, 676 binanın da az hasarlı olduğu belirlendi. Türkeli ilçesinde ise acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina bulunmazken, 183 binanın az hasar gördüğü belirlendi. Bartın'ın Ulus ilçesinde de 4 binanın acil yıkılması kararlaştırıldı.

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da toplam 109 binanın yıkımına hasar tespit çalışmalarının ardından başlandı.

KAYIPLAR ARANIYOR

Bozkurt'ta büyük bölümü Ezine Çayı kenarında bulunan hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürüyor. Öte yandan Bozkurt'ta kayıp ihbarı yapılan 26 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor. Ekipler, hem Ezine Çayı'nda hem de çayın döküldüğü Karadeniz'de arama çalışması yaptı. İlçede bir taraftan temizlik çalışmaları da devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vanuatu açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem18 Ağustos 2021 Çarşamba 14:12
  • Marmara ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor18 Ağustos 2021 Çarşamba 13:57
  • Çavuşoğlu Lavrov ile Afganistan'ı görüştü18 Ağustos 2021 Çarşamba 13:45
  • Doğu Anadolu'nun zirveleri dağcıların ilgisini çekiyor18 Ağustos 2021 Çarşamba 13:40
  • Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi18 Ağustos 2021 Çarşamba 13:38
  • Sözleşmeli öğretmen atama takviminde değişik yapıldı18 Ağustos 2021 Çarşamba 13:23
  • Tarihi köprüleri, asırlardır sellere direniyor18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:41
  • 2 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasına gözaltı18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:38
  • Karadeniz Sahil Yolu'na fındık seren üreticiler, güneşi bekliyor18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:31
  • Kolundaki 'sevgi izi' dövmesinden ailesine kavuştu18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti