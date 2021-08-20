Sel bölgesinde yaraları sarıyor

Felaketin en yoğun yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt İlçesi’nde çalışmalara destek vermeye devam ediyor.

Yenimahalle ekipleri, 3 hafriyat kamyonu, 2 tanker ve 10 kişilik ekiple Bozkurt ilçesinde geniş çaplı çalışma yapan Yenimahalle Belediyesi, ilçe sokaklarına, evlere ve iş yerlerine sürüklenen toprak, ağaç ve kaya parçalarının kaldırılması için yoğun mesai yapıyor. Sokakların temizlenmesi için yıkama işlemlerini de sürdüren Yenimahalle ekipleri, Bozkurt sakinlerinin yaraları sarılana kadar temizlik çalışmalarına devam edecek.

“Felaketlerden ders çıkarmalıyız”

Son dönemde ülkemizde yaşanan deprem, yangın ve sel felaketlerinden ötürü duyduğu üzüntüyü dile getiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Cennet vatanımızda yaşanan felaketler nedeniyle ülke olarak büyük bir üzüntü duyuyoruz. Batı Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketi sonrasında ekiplerimizi Bozkurt ilçesine yönlendirdik. 68 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Bozkurt ilçesinde vatandaşlarımızın yaralarını sarması adına elimizden gelen her türlü desteği sunuyoruz. Ülke olarak artık yaşanan bu felaketlerden ders çıkarmalı, devletin yetkili kurumları ve yerel yönetimler olarak gereken düzenlemeleri yapmalıyız. Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet ve selden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” dedi.





