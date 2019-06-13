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Sel, Çin'i yıkıp geçti

Çin’de haziran ayının başından beri etkili olan şiddetli sağanaklar yüzünden en az 49 kişi hayatını kaybetti, kaybolan 14 kişiden ise hala haber alınamıyor.
Sel, Çin'i yıkıp geçti

Çin’de haziran ayının başından beri etkili olan şiddetli sağanaklar nedeniyle en az 49 kişinin hayatını kaybettiği ve 14 kişinin de kayıp olduğu açıklandı.

Çin Afet Azaltma Komitesinden yapılan açıklamada, sel nedeniyle 7 binden fazla ev yıkıldı, 300 bin kişi de tahliye edildi.

EKONOMİK ZARAR 1,4 MİLYAR DOLAR

Komitenin, sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 1,4 milyarlık dolarlık ekonomik zarar tahmin ediliyor.

Sel, su baskınları ve toprak kayması 8 şehirde 4,5 milyondan fazla insanı etkiledi. Su kaynaklarından sorumlu bir yetkili ise 22 şehirde 6 milyon 750 bin insanın yağmurdan etkilendiğini ve bu yılda selde  83 kişinin öldüğünü belirtti.

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