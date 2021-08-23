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Sel felaketi bölgesinde deniz, tomruklardan arındırılıyor

Denizcilik Genel Müdürlüğünce, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt, Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde suya kapılarak denize ulaşan ve seyir emniyetini tehlikeye atan tomrukların toplanmasına başlandı.
Sel felaketi bölgesinde deniz, tomruklardan arındırılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Adil Karaismailoğlu'nun talimatıyla dün başlatılan çalışmalar kapsamında denizden ilk gün 3 bin civarında tomruk toplandı.

Bakanlık tarafından, tomrukların denizlerde seyir emniyetini olumsuz etkilemesi nedeniyle Türk radyo ve NAVTEX yayınlarıyla gemilere uyarılar yapıldı.

Acil ihtiyaç duyulan ulaşım akslarındaki sıkıntılar giderilirken, denizlerin tomruklardan tamamen arındırılmasıyla afet öncesi hareketliliğin büyük ölçüde sağlanması bekleniyor.

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Deniz yüzeyi özel bir donanımla temizleniyor
Deniz yüzeyindeki tomrukların toplanması işlemi, dünyada ilk defa kullanılan bir sistemle gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda toplama işleminde özel bir firma tarafından İstanbul'da imal edilen, çelik tellerden oluşan, 120 metre boyunda ve 3,5 metre derinliğinde, 40 santimetre göz açıklığı bulunan, klemens kilitle örülen, batmaması için yüzeyinde mantar ve polietilen kafes borusu bulunan bir donanım kullanılıyor.

Söz konusu donanımın deniz yüzeyini taraması için 4 römorkör tahsis edildi. Toplanan tomruk ve ağaç malzemeleri Orman Bölge İşletmesine ait toplama noktalarına getirilerek karaya çıkarılıyor.

Toplama işlemini gerçekleştiren sistemin, ihtiyaç duyulması halinde daha fazla kullanılması için üretimine devam ediliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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