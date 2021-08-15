Sel felaketi mağdurlarına yardım

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de sel felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren vatandaşların yardımına koşup yaralarını sarmak için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Afetin en çok etkilediği bölgelerin başında gelen Kastamonu’nun Bozkurt ve Azdavay bölgelerinde sel nedeniyle birçok yol ve köprüde çökmeler meydana gelirken bazı evler yıkıldı. İlçelerde acil insani yardım ihtiyacı devam ederken Cansuyu Derneği Ekipleri 2000 kişiye sıcak çorba dağıtımı gerçekleştirdi. Bölgeye gönderdikleri 2 tır dolusu suyu da afetzedelere dağıtan Cansuyu, büyük mağduriyet yaşayan vatandaşların yaralarını sarmaya çalışıyor.

Selden etkilenen diğer illerde çalışmalar sürüyor.

7 ilçenin sular altında kaldığı Kastamonu gibi sel felaketinden büyük hasar gören Bartın ve Sinop illerinde de çalışmalar devam ediyor. Selin şiddeti ile vatandaşların, evlerin, iş yerlerinin, araçların büyük zarar gördüğü şehirlerde arama kurtarma ve yardım çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Cansuyu ekipleri, Samsun ve Karabük illeri dahil selden etkilenen tüm Batı Karadeniz bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.



Özkanlı: Vatandaşlarımızın yaraları sarmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz.

Sel felaketi sonrası afet bölgesindeki son durum ve illere yapılan yardımlar hakkında açıklamalarda bulunan Cansuyu Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Yardım Komisyonu Başkanı Murtaza Özkanlı felaketin yaşandığı ilk andan itibaren vatandaşların yardımına koştuklarını dile getirdi. Özkanlı: Şiddetli yağışla gelen sel, Batı Karadeniz bölgemizde büyük bir felakete yol açtı. Özellikle Kastamonu, Sinop ve Bartın illerimizde korkunç bir tablo gördük. Bizler Cansuyu Derneği olarak ilk andan itibaren bölgedeki İl Temsilciliklerimiz ve ekiplerimizle arama kurtarma ve yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kastamonu’nun Bozkurt ve Azdavay ilçelerinde binlerce vatandaşımıza sıcak çorba ve su dağıtımı gerçekleştirdik. İnşallah afet bölgelerindeki yardımlarımız sürecek” dedi.

Hayatını kaybeden vatandaşları için baş sağlığı dileyen Özkanlı: “Ülkemiz son günlerde büyük sıkıntılar yaşıyor. Orman yangınları sonrası yaşanan sel felaketi ile yaramız derinleşti. İnşallah bir daha böyle sıkıntılar yaşamayız. Afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum.” dedi.

