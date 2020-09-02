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Sel felaketinde büyük zarar gören Dereli'de yaralar sarılıyor

Giresun'un Dereli ilçesinde çok sayıda esnaf, iş yerlerinde onarım çalışmalarını yaparak faaliyete geçmek için çaba sarf ediyor.
Sel felaketinde büyük zarar gören Dereli'de yaralar sarılıyor

Giresun'daki sel felaketinde büyük zarar gören Dereli ilçesinde esnaf, iş yerlerinde faaliyete başlamak için çaba sarf ediyor.

İlçede 22 Ağustos Cumartesi günü başlayan yağış ve ardından meydana gelen taşkınla iş yerleri çamur, taş ve toprakla kaplanan esnaf, dükkanların temizlenmesiyle yeniden faaliyete geçmek için çalışıyor. Hummalı çalışmaların yürütüldüğü Dereli'de devlet-vatandaş iş birliğiyle yaralar sarılıyor.

İlçede çok sayıda iş yerinin temizliği bitme aşamasına geldi. Esnaf, dükkanlarının iç dizaynını yaparak kullanıma hazır hale getirmek için uğraş veriyor. İş yerlerini temizleyen esnafın cam ve çerçevelerinin takılması işlemleri devam ediyor.

Diğer yandan ise ilçede altyapı çalışmaları sürdürülüyor. Elektrik ve telefon hatları yer altına alınıyor, iş yerlerinin elektrik ve telefon bağlantıları yapılıyor.

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"İş yerimizdeki çamur kısa zamanda temizlendi"
İlçede fotoğraf stüdyosu bulunan Muzaffer Angun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, esnaf olarak sel felaketinin ardından daha yeni yeni toparlanmaya başladıklarını söyledi.

Devletin çok kısa zamanda ilçede rusubatı kaldırdığını belirten Angun, "İş yerimizdeki çamur kısa zamanda temizlendi. Biz de şu anda dükkanın içini tamir ettirmeye çalışıyoruz, faaliyete geçmek için bir an önce içerisini onarmaya gayret gösteriyoruz." dedi.

Angun, tüm malzemelerinin selden kullanılamaz hale geldiğini ifade ederek, "Devletin verdiği desteklerden yararlanacağız, 50 bin lira hibeyi inşallah alacağız, ondan sonra da Cumhurbaşkanımız müjdelemişti, faizsiz kredi çekmeyi düşünüyoruz. Çünkü başka türlü üstesinde gelemeyiz, bunlarla birlikte dükkanımızı tamir edeceğiz." diye konuştu.

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"Çarşı 6-7 günde temizlendi"
İlçede fırıncılık yapan Kemal Andiç de sel felaketinin ilk gününden bu yana devletin tüm organlarının bakanlarla birlikte Dereli'de olduğunu vurguladı.

İş yerinin temizliğini yaptıklarını dile getiren Andiç, "Elektrik ve su verildi, işimize başlayacağız. Fırınımızın bakımlarını yapıyoruz, 2-3 günde faaliyete geçeceğiz. 12 gün iyi geçti, çok hızlı geçti, çarşı içerisi çok kısa zamanda, 6-7 günde temizlendi." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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