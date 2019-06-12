Sel sonrası temizlik çalışmaları devam ediyor

Başkentte etkili olan sağanak yağış sonrası yaşanan su taşkınları nedeniyle su dolan konut ve iş yerlerinde büyükşehir ekipleri temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Ankara İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Afet Koordinasyon Merkezi’ne (AKOM) vatandaşlardan gelen ihbarlar tek tek değerlendirilerek, ekipler konut ve iş yerlerine yönlendiriliyor. Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, su basan konut ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları yaparak, suyu tahliye ediyor.

Gerek metro, otobüs ve kent ekranlarından gerekse sosyal medya üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere AKOM, anlık ve günlük hava şartlarına yönelik uyarılarda bulunuyor.



