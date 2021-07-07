  • BIST 1.390,580
  • Altın 503,06
  • Dolar 8,6870
  • Euro 10,2450
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 20 °C
»

Sel sorununa kalıcı çözüm

Yenimahalle Belediyesi, geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sular altında kalan Karacakaya Mahallesi’ndeki 11 evin temizlik, hasar tespit ve tahliye çalışmalarının ardından sorunu kökten çözdü.
Sel sorununa kalıcı çözüm

Yenimahalle Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2 haftadır yürüttükleri çalışmalar sonucunda yağmur suyu hattını yaklaşık 4 km uzunluğunda 2 binlik borularla İstanbul yolundaki menfeze bağladı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, biten çalışmalar sonrası bölgede incelemelerde bulundu.

gvn_6791.jpg

Günü kurtaran değil ömürlük çalışma

Olayın yaşandığı günden bu yana bölgede dere yatağını temizleyip, suyu tahliye eden belediye ekipleri, bir yandan vidanjörlerle suyu çekerken diğer yandan döşedikleri dev borularla(büz), sel sularını 500 metre ilerideki temizlenen dere yataklarına yönlendirdi. Yenimahalle Belediyesi 20 kamyon, dört ekskavatör, bir loder, üç kepçe, iki vidanjör ve 50 personel gece gündüz bölgede çalıştı. 
Bugün gelinen noktada ise, yağmur suyu hattı yaklaşık 4 km uzunluğunda 2 binlik borularla İstanbul yolundaki menfeze bağlandı. Bundan böyle yağmur, bölge sakinlerinin korkulu rüyası olmaktan çıkartıldı. 

gvn_6855.jpg

Yağmur korkusu bitecek

Karacakaya Bölgesi’nde günlerdir altyapı çalışmalarına yoğun mesai harcandığını ve çalışmanın tamamlandığınıkaydeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “İlk günden beri gerek Büyükşehir gerekse bizim ekiplerimiz vatandaşlarımızın mağduriyetini giderebilmek için aralıksız çalıştı. Amacımız günü kurtarmak değil. Köklü bir alt yapı çalışması yapıldı. Döşenen tahliye boruları ömürlük yatırım oldu. Bundan böyle vatandaşlarımız yağmurdan korkmasın. İnşallah aynı manzara bir daha hiç yaşanmayacak” dedi. 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni model taksi durakları için ihale tarihi belli oldu08 Temmuz 2021 Perşembe 01:30
  • İhaleye çıkıyor08 Temmuz 2021 Perşembe 01:00
  • Altındağ’a çıkarma08 Temmuz 2021 Perşembe 00:30
  • Sincan’a teknomotor kampüsü07 Temmuz 2021 Çarşamba 03:00
  • Bayram Mutlu güven tazeledi07 Temmuz 2021 Çarşamba 02:30
  • Mamak ortak akılla yönetiliyor07 Temmuz 2021 Çarşamba 02:15
  • Çocukların yüzü bayram öncesinde güldü 07 Temmuz 2021 Çarşamba 02:00
  • 15 Temmuz gecesini anlattı07 Temmuz 2021 Çarşamba 01:45
  • Başkan Esen’den yangın yerinde inceleme07 Temmuz 2021 Çarşamba 01:30
  • İvedik hurdacılar sitesinde çevre temizliği tamamlandı07 Temmuz 2021 Çarşamba 01:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti