Selahattin Demirtaş hastaneye sevk edildi

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinde rahatsızlandı.

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın kardeşi ve avukatı Aygül Demirtaş ağabeyinin 26 Kasım’da bilincinin kapandığını söyledi. Aygül Demirtaş, Demirtaş’ın yedi gündür hastaneye sevk edilmediğini de kaydetti.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Aygül Demirtaş, “26 Kasım Salı günü 05.30 sıralarında müvekkilimiz ve ağabeyim Selahattin Demirtaş’ın, göğüs sıkışması ve nefes alamaması nedeniyle bilinci kapanmıştır. Uzun süre bilinci kapalı şekilde hücresindeyken kendisine ilk müdahaleyi, hücre arkadaşı Sayın Abdullah Zeydan yapmıştır” dedi.

Demirtaş, “Sonrasında ambulans çağrılmış, kendisine sadece EKG yapılmıştır. Müvekkilimiz acil servis yerine, kapsamlı bir müdahale ve tedavi için kliniğe sevkini talep etmiştir. Cezaevi doktoru da Demirtaş’ın kardiyoloji, nöroloji ve gastroenteroloji olmak üzere üç ayrı bölüme sevk edilmesini istemiştir. Biz de avukatları olarak cezaevi idaresiyle yaptığımız görüşmede derhal hastaneye sevkini talep ettik. Ancak Demirtaş, aradan 7 gün geçmesine rağmen hastaneye sevk edilmemiştir. Böylesi hayati önemdeki bir sağlık sorununa rağmen hastaneye sevk edilmemesi, açıkça hayati risk altında tutulduğu anlamına gelmektedir” ifadesini kullandı.

Demirtaş şunları söyledi:

“Selahattin Demirtaş’ın siyasi rehineliği, neredeyse yaşam hakkına yönelik bir müdahaleye dönüştürülmek istenmektedir. Demirtaş’ın sağlığıyla ilgili en küçük bir olumsuzluğu düşünmek dahi istemiyoruz. Bunun sorumluları, bu vebalin altından kalkamazlar. Durumu yakından izliyoruz. Avukat arkadaşlarımız Edirne’de, 24 saat süreyle gelişmeleri takip ediyorlar.”

Demirtaş'ın avukatlarından Mahsuni Karaman ise "Cezaevi doktorunun 'İleri tetkik gerekir' raporuna rağmen güvenlik gerekçesiyle oyalama taktiği uyguluyor. Çok kaygılıyız, 7 gün önce nefes darlığı ve bilinç kaybı semptomları yeniden yaşanabilir. Demirtaş'ın tedavi hakkı engelleniyor." açıklamasını yaptı.

HDP HEYET GÖNDERİYOR

HDP tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada "Önceki dönem Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş’ın sağlık durumuna ilişkin avukatları tarafından verilen bilgilere ilişkin hükümeti ve Adalet Bakanlığı’nı acilen açıklama yapmaya çağırıyoruz" dendi.

Açıklama şöyle devam etti:

Sayın Demirtaş’ın sağlığına ilişkin son durumu nedir? Neden hastaneye sevki yapılmamıştır? Demirtaş’ın tam teşekküllü bir hastaneye sevki için gerekli işlemler derhal yapılmalıdır. Şu ana kadar bunun gerçekleştirilmemiş olması kesinlikle kabul edilemez ve tüm sorumluluk yetkililerdedir. Meclis Başkan Vekilimiz ve Grup Başkanvekillerimiz Edirne Cezaevine hareket edeceklerdir."

SEVK KARARI ÇIKTI

Bu açıklamalardan birkaç saat sonra Selahattin Demirtaş'ın hastaneye sevk edilmesine karar verildi. Gazete Duvar'da yer alan habere göre Demirtaş’ın hangi hastaneye götürüldüğü ise bilinmiyor.

BASAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan geldi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Selahattin Demirtaş'ın 26 Kasım tarihinde rahatsızlandığı detaylı tetkikler yapılması için kendisinin bugün Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildiği belirtildi.

Savcılık ilk kontrollerin cezaevine gelen sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirildiğini aktardı.