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Selahattin Demirtaş'a kanuna muhalefet suçundan hapis cezası verildi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Selahattin Demirtaş'a kanuna muhalefet suçundan hapis cezası verildi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Ankara 44. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına Edirne'deki cezaevinde tutuklu olan Demirtaş katılmadı, salonda avukatları hazır bulundu.

Sanık avukatları, dava konusu olayın 27 Aralık 2013'te Şırnak'taki aday tanıtım toplantısında gerçekleştiğini, Demirtaş'ın konuk olarak katıldığını, güncel siyasi olaylara değindiğini ve partisinin adaylarını tanıttığını dile getirdi.

Toplantı sırasında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan posterleri açılmasından ve bölücü örgüt lehine slogan atılmasından müvekkillerinin sorumlu olmadığını ileri süren avukatlar, güvenlik güçlerinin de yasaya aykırı bir durum gerçekleşmediğinden müdahalede bulunmadığını savundu.

Suçun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığı iddiasında bulunan sanık avukatları, Demirtaş'ın beraati yönünde karar verilmesini talep etti.

Savunmaların ardından Ankara 44. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Rabia Selma Şentürk Akdeniz, sanık Demirtaş'ın 2911 sayılı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Demirtaş'ın cezası, Türk Ceza Kanunu'nun 51. maddesi gereğince ertelendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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