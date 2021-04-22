  • BIST 1.311
  • Altın 479,441
  • Dolar 8,3017
  • Euro 10,0007
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 10 °C
»

Selahattin Duman hayatını kaybetti

Gazeteci Selahattin Duman, hayatını kaybetti. 71 yaşındaki Duman bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu.
Selahattin Duman hayatını kaybetti

Gazeteci Selahattin Duman'ın 71 yaşında sabaha karşı hayatını kaybettiği belirtildi.

Duman, 14 Temmuz'da İzmir'de bir çekiciyle çarpışarak trafik kazası geçirmişti. Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Duman'ın kazada kolu kırılmış ve aort damarında büyüme tespit edilmişti. Ünlü gazeteci kazanın ardından 19 gün yoğun bakımda kalmış daha sonra taburcu edilmişti. 

SELAHATTİN DUMAN KİMDİR? 

Selahattin Duman 1950 yılında dünyaya geldi. Yazar, gazeteci, köşe yazarı, sinema eleştirmeni ve oyuncusudur. Uzun yıllar Sabah ve Vatan gazetelerinde hem yöneticilik hem de köşe yazarlığı yaptı.

Komser Şekspir, Romantik ve Bir Erkeğin Anatomisi filmlerinde rol aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dilencinin iç çamaşırından 1700 TL çıktı22 Nisan 2021 Perşembe 09:36
  • Devrilen traktörünün altında kalan çiftçi öldü22 Nisan 2021 Perşembe 09:36
  • Restoran alev alev yandı22 Nisan 2021 Perşembe 09:35
  • Kazada yaralanan kaymakam taburcu oldu, belediye başkanı ve 2 görevlinin tedavisi sürüyor22 Nisan 2021 Perşembe 09:34
  • Hindistan'da dünyada kaydedilen en yüksek günlük Kovid-19 vakası tespit edildi22 Nisan 2021 Perşembe 09:30
  • Selahattin Duman hayatını kaybetti22 Nisan 2021 Perşembe 09:28
  • Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 19.00'da başlayacak22 Nisan 2021 Perşembe 09:16
  • Türkiye ve dünya gündemi22 Nisan 2021 Perşembe 09:13
  • Hakan Altun program çekimleri öncesi hastaneye kaldırıldı22 Nisan 2021 Perşembe 09:13
  • DSİ'nin Kuzey Kıbrıs Su Temin Projesi kapsamında KKTC'de bulunan proje müdürlüğünün görev süresi uzatıldı22 Nisan 2021 Perşembe 09:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti