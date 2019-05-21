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Şelale manzarasında iftar

Konya'dan geçerek Akdeniz'e dökülen Göksu Nehri yatağındaki Yerköprü Şelalesi, su ve yeşilin en güzel tonlarının buluştuğu ihtişamlı bir manzarada oruç açma imkanı sunuyor.
Şelale manzarasında iftar

Mağaralar, kireç taşı havuzlar, yosunlu travertenler, çeşitli oluşumlar ve yöreye özgü bitkilerle dolu görkemli bir manzaraya sahip Yerköprü Şelalesi, ramazanda da sakin ve huzurlu atmosferiyle dikkati çekiyor.

Özellikle hafta sonu mesire alanını tercih eden ziyaretçilere unutulmaz bir görsel şölen sunan şelale, ağaçlardaki kuş sesleri ve temiz havasıyla da ferah iftar sofraları yaşatıyor. İftarını burada yapmak isteyenler, şelalenin muhteşem güzelliğinde doğayla baş başa sevdikleriyle vakit geçiriyor.

Yaklaşık 20 metre yükseklikten akan, fotoğraf tutkunlarının da yaz kış uğrak noktası olan şelalenin çevresinde ailece vakit geçirilebilecek bir tesis ve piknik alanı bulunuyor.

"Burası Konya'nın gizli cenneti"

Tesisin işletmecisi Cem Şimşek, ramazan dolayısıyla yoğunluk yaşadıklarını, insanların hem dinlenmek hem de kaliteli zaman geçirmek için Yerköprü Şelalesi'ni tercih ettiğini söyledi.

Şelalenin hem manzarası hem dinlendirici su ve kuş sesiyle misafirlerine keyifli anlar yaşattığını belirten Şimşek, şöyle konuştu:

"Burası Konya'nın gizli cenneti. Yakın vilayetlerde, Mersin, Karaman, Adana taraflarında da çok bilinen bir yer. Biz de insanları güzel bir şekilde ağırlamak istiyoruz. Şu anda özellikle iftar için yoğun ilgi var. Çevre ilçe ve illerden insanlar buraya hem manzarayı seyretmeye hem iftara geliyor. Biz de ramazan ayının burada dolu dolu geçmesinden memnunuz. Yerköprü Şelalesi'nde iftar atmosferi çok güzel, tam bir ramazan ambiyansı var. Suyun sesi, doğa, sakinlik ve huzur hakim. İnsanlar iftardan birkaç saat önce gelip sahura kadar burada keyifle zaman geçirebiliyor. Denizden uzak bir vilayetiz, Ege'de, Marmara'da değiliz. Su özlemi yaşayan insanlarımız, burada bu ihtiyacını gideriyor."

"Bir doğa harikası diyebilirim"

Yerköprü Şelalesi'nde, akşam ezanının okunmasını bekleyen Ramazan Bilgin de "Eşimle Hadim ilçe merkezinden geliyorum. Bugün iftarı burada açmak istedik. Buranın methini çok duyuyorduk, biliyorduk. Ramazanda daha da güzel olmuş. Bir doğa harikası. Türkiye'nin birçok ilini, ilçesini gezdim ama bu kadar güzel bir yeri gerçekten görmedim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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