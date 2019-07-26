  • BIST 102.837
  • Altın 258,642
  • Dolar 5,6353
  • Euro 6,2683
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 21 °C
»

Şelale tamamlandı

Keçiören Belediyesi, Büyük Keçiören Şelalesi üzerinde sürdürdüğü park yapım çalışmalarını tamamladı. 
Şelale tamamlandı

Park yapımı için Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a çok teşekkür eden mahalle sakinleri, “Efsane Başkan Sayın Turgut Altınok teşekkürler” yazan bir de pankart astılar.

Keçiören’e yakışır parkların sayısını artırma sözü veren Başkan Turgut Altınok’un talimatıyla Keçiören Büyük Şelalesi üzerindeki kayalık bölgede 1400 metrekare alan üzerine yapılan Şelale Park’a ilk etapta top mazı, gül, ıhlamur, akçaağaç, mavi servi, leylandi gibi birçok türde 439 adet bitki dikildi. 

Çocuk oyun alanının da yerleştirileceği parkın yapımından mutlu olduklarını ifade eden mahalle sakinleri, “Burada kaçak bir düğün salonu vardı, gürültüsünden, otopark sıkıntısından bıkmıştık, ayrıca ağaçları da kesip binalarımızın önünü kapatmıştı, şimdi önümüz açıldı, nefes alacağımız bir yer oldu, Başkanımıza teşekkür ediyoruz” ortak görüşünü dile getirdiler.

PARK REVİZELERİ DE SON HIZ DEVAM EDİYOR

Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ayrıca 398 metrekare alan üzerine kurulu Söğütlü Parkı’nda da oyun seti ve fitness aletlerinin tamirini gerçekleştirirken 190 adet bitki dikimi, 20 kilogram çim tohumu ekimi yapıp, 15 metreküp de gübre döktüler.

Ayrıca ekipler, Cengiz Aytmatov Parkı’nın kamelya iç aydınlatmalarını yenilerken, Rıza Çöllüoğlu Parkı’ndaki bakım ve onarım çalışmaları ile Kafkaslar Parkı peyzaj çalışmalarını da tamamladılar.  Yavuz Sultan Selim Parkı'na çiçek dikimi ile Süleymaniye Parkı’na da kuş yemliği yapıldı.


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gölbaşı Belediyesi mezarlıkları temizliyor26 Temmuz 2019 Cuma 00:27
  • Ankara Şehir Hastanesi'ne 112 Ulus-Ankara Şehir Hastanesi (Ekspres) EGO Hattı26 Temmuz 2019 Cuma 00:20
  • Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'e Ankara Pazarcılar Odası tarafından teşekkür plaketi takdim edildi26 Temmuz 2019 Cuma 00:04
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi yaya ikon çalışması yaptı26 Temmuz 2019 Cuma 00:02
  • Yenimahalle Belediyesi anaokullarında yaz okuluna minik öğrencilere veda eğlencesi düzenledi25 Temmuz 2019 Perşembe 00:53
  • Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı Türkiye ikincisi oldu25 Temmuz 2019 Perşembe 00:49
  • Yenimahalle'de yeni yollar açılıyor25 Temmuz 2019 Perşembe 00:46
  • Yaralı köpek Keçiören Belediyesi tarafından koruma altına alındı25 Temmuz 2019 Perşembe 00:45
  • Mamak Belediyesi'nden ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti25 Temmuz 2019 Perşembe 00:43
  • Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz Kıbrıs gazilerini ziyaret etti25 Temmuz 2019 Perşembe 00:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti