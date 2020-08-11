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Şelalede boğulan 2 çocuk, toprağa verildi

MERSİN'in Mut ilçesinde, serinlemek için girdikleri şelalede boğulan Mustafa Atik (13) ve arkadaşı Mustafa Gürbüz (15), toprağa verildi.
Şelalede boğulan 2 çocuk, toprağa verildi

Olay, dün Narlı Mahallesi'ndeki şelalede yaşandı. Mustafa Atik ve arkadaşı Mustafa Gürbüz, serinlemek için girdikleri sudan çıkmayınca arkadaşları, çevredekilerden yardım istedi. 

Olay yerine gelen vatandaşlar, Atik ve Gürbüz'ü sudan çıkartarak, 112 Acil'i aradı.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 2 arkadaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gürbüz ve Atik, bugün, ilçe mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

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