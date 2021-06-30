Selam bir sevgi ifadesidir. Kalpten kalbe, gönülden gönüle yol bulan bir ifadedir. Selam veren ve selam alan iki dosttur. Bu nedenle iki dostun arasındaki muhabbetin önsözüdür selam.
Selam bir güvenlik ifadesidir. Benden sana zarar gelmez. Benden emin olabilirsin. Çünkü ben senden eminim anlamındadır. Selam temennidir. İyilik, güzellik, dostluk, muhabbet dileklerinin başlangıcıdır.
Selam mesajdır.
Selam Allah kelamıdır.
Selamı anlatabilmek veya selamı anlayabilmek için kelamı bilmek gerekir. Çünkü kelamı olmayanın selamı olmaz.
Selamı anlatmak, selamı anlamak ve selamı yaymak için böyle bir gayret gerekir. Amaç: manevi kimliğin deşifresi olan selamın önemini kavramak ve bunu tüm nesillere yaymaktır. << Aranızda selamı yayınız>> emrinin anlamını bilenler ve buna uyanlar, selam vermenin sünnet, selamı almanın farz olduğuna inananlar için gönül görevidir, kardeşlik hukukudur.
Şu yaşadığımız coğrafyada ve şu yaşadığımız sıkıntılarda selamın manevi kuvvetine o kadar çok ihtiyacımız var ki, bunu kelimelerle anlatmak mümkün değil. Herkesin kendisini üstün, aşağıdakileri hakir gördüğü, birbirine yaşatma, birbirine destek olma, birbirine güç verme yerine birbirini sömürmenin revaçta olduğu günümüzde selamın yayacağı enerjiye o kadar ihtiyacımız var ki; Selam sadece bugünkü nesle değil yeni yetişen nesle de çok iyi anlatmalıyız.
Yüzler çeşidi var selamın. Selam, Selamün Aleykum ile başlar. Ve Aleyküm Selam ile biter. Bazen ona merhaba da denir. Anadolu topraklarında selamın anlamı daha büyüktür. Hani bir dostunuzla karşılaştığınızda ama göremediğiniz. O sizi gördü. Selam vermediniz veya unuttunuz. İşte o unutkanlık, bir kalbin kırılmasına yol açar. Veya güzler yüzle selam verdiniz. İşte o ifade bir insanı, bir yüreği, bir kalbi mutlu eder.
Selamdır tek başına başaran. Bizim insanımız selam vermeyene tek kelime ile <<Selamsız>> der. Bir kişi için en düşük unvandır. <<Selamsız>> ifadesi çünkü insanlığın özü, selam ile yoğrulmuştur. Bunun için yeni yetişen neslimiz, selamı bilmelidir ve onlara bu selamıanlatmakta, yaşatmakta bizim en büyük görevlerimizdendir.
Selamın gönülden gönüle , gönüllerden gönüllere, şehirlerden şehirlere, ülkelerden ülkelere vesselam bütün dünyaya yayma hedefi ve gayreti içinde olmalıyız.
Bu vesileyle Necip Fazıl KISAKÜREK Selam ile ilgili yazdığı şu mısralarını bir daha hatırlatmak istiyorum.
<<- Göklerden son ilâm
Allah bir, bir İslâm.
Şekiller, elif lâm;
Ne bir harf ne kelâm;
Es selam, es selam…
Selam gönüllerden gönüllere bir köprüdür.
Selam; Evrensel bir mesajdır
Selam; Saygıdır
Selam; Duadır
Selam; Benden sana zarar gelmez demektir.
Selam; Gönül almaktır.
Selam; Rahmettir
Selam; Barıştır
- BIST 1.372
- Altın 494,751
- Dolar 8,7277
- Euro 10,3913
- Ankara 23 °C
- İstanbul 23 °C
- İzmir 31 °C
- Konya 21 °C
- Mansur Yavaş Bir Sözünü Daha Tutuyor
- Başkent’te kuru peyzaj çalışması
- Selam İle
- Altındağ’da kurban hazırlığı başladı
- TEM bağlantı yolunda motosiklet kazası: 2 yaralı
- TIR ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı
- İzmir'de kumar baskınında 111 kişiye 533 bin lira para cezası
- El fireni çekilmeyen kamyonet, geri kayarak hafif ticari araca çarptı
- TIR'a arkadan çarpan otomobildeki öğretmen öldü
- Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
- Turgutlu'da parklar tahrip edildi
- Avukat ortağını 'Bizi iyi savunmadın' diyerek tabancayla yaraladı
- Kayserispor'un 3 yeni transferi antrenmanda
- Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Konyaspor, 4 oyuncuyla sözleşme imzaladı
- Fethiye'de 120 kaçak göçmen yakalandı
Selam İle
- Gün gün koronavirüs tablosu: Toplam vaka sayıları 28 Haziran 2021
- AA haftaya damga vuran fotoğraflar
- Başkan Erdoğan, NATO Karargahında liderlerle bir araya geldi
- Yanı başımızdaki cennet Kahramankazan
12345678
- Türkiye'nin ilk FSRU gemisi Ertuğrul Gazi'ye ilk sıvı doğal gaz nakli başladı
- Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi sürüyor
- Teknesiyle ufukları aşan yelkenci, Türk denizlerini boydan boya geziyor
- Hassas Güdüm Kiti-82 ile 500 librelik MK-82 genel maksat bombalarına akıllı ve hassas vuruş kabiliyeti kazandırıldı
12345678
POLİS - ADLİYE
- İzmir'de kumar baskınında 111 kişiye 533 bin lira para cezasıİZMİR'in Torbalı ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen kumar operasyonunda 111 kişiye kumar oynamak ve koronavirüs tedbirlerini ihlal etmekten 533 bin 336 lira para cezası kesildi.
- Turgutlu'da parklar tahrip edildiTURGUTLU Belediyesi tarafından merkez ve kırsal mahallelere kazandırılan parklara konulan çocuk oyun ve fitness grupları son bir ay içerisinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi.
- Avukat ortağını 'Bizi iyi savunmadın' diyerek tabancayla yaraladıANTALYA’da özel bir kolejde ortak olan Bilal K., diğer ortak avukat Semih G.’yi tabanca ile yaraladı. Semih G., hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan Bilal K. ise bir süre sonra polise teslim oldu.
- Fethiye'de 120 kaçak göçmen yakalandıMUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 120 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.
SPOR
- Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladıTrabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı ilk antrenmanla başladı.
- Kayserispor'un 3 yeni transferi antrenmandaSüper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor ile anlaşan Emrah Başsan, Onur Bulut ve Gökhan Sazdağı, takımla ilk antrenmanına çıktı.
- Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Konyaspor, 4 oyuncuyla sözleşme imzaladıSüper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, iç ve dış transferde 4 futbolcuyla sözleşme imzaladı.
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan seyirci müjdesi!Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek." dedi.
KİM KİMDİR?
- Mehmet Muş kimdir, kaç yaşında, nereli?Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kabine değişikliği Resmi Gazete'de açıklandı. Kararnameye göre Mehmet Muş, yeni Ticaret Bakanı oldu.
- Vedat Bilgin kimdir? Vedat Bilgin kaç yaşında, nereli?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı ve Vedat Bilgin, yeni kurulan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına atandı.
- Derya Yanık kimdir, kaç yaşında, nereli?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı ve Derya Yanık, yeni kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına atandı.
- Alper Çağlar kimdir?Dağ, Dağ 2, Börü gibi dizi ve filmlerle adından bahsettiren Alper Çağlar aslında kimdir?
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Tel : (312) 311 53 73
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.