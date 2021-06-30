Selam bir sevgi ifadesidir. Kalpten kalbe, gönülden gönüle yol bulan bir ifadedir. Selam veren ve selam alan iki dosttur. Bu nedenle iki dostun arasındaki muhabbetin önsözüdür selam.

Selam bir güvenlik ifadesidir. Benden sana zarar gelmez. Benden emin olabilirsin. Çünkü ben senden eminim anlamındadır. Selam temennidir. İyilik, güzellik, dostluk, muhabbet dileklerinin başlangıcıdır.

Selam mesajdır.

Selam Allah kelamıdır.

Selamı anlatabilmek veya selamı anlayabilmek için kelamı bilmek gerekir. Çünkü kelamı olmayanın selamı olmaz.

Selamı anlatmak, selamı anlamak ve selamı yaymak için böyle bir gayret gerekir. Amaç: manevi kimliğin deşifresi olan selamın önemini kavramak ve bunu tüm nesillere yaymaktır. << Aranızda selamı yayınız>> emrinin anlamını bilenler ve buna uyanlar, selam vermenin sünnet, selamı almanın farz olduğuna inananlar için gönül görevidir, kardeşlik hukukudur.

Şu yaşadığımız coğrafyada ve şu yaşadığımız sıkıntılarda selamın manevi kuvvetine o kadar çok ihtiyacımız var ki, bunu kelimelerle anlatmak mümkün değil. Herkesin kendisini üstün, aşağıdakileri hakir gördüğü, birbirine yaşatma, birbirine destek olma, birbirine güç verme yerine birbirini sömürmenin revaçta olduğu günümüzde selamın yayacağı enerjiye o kadar ihtiyacımız var ki; Selam sadece bugünkü nesle değil yeni yetişen nesle de çok iyi anlatmalıyız.

Yüzler çeşidi var selamın. Selam, Selamün Aleykum ile başlar. Ve Aleyküm Selam ile biter. Bazen ona merhaba da denir. Anadolu topraklarında selamın anlamı daha büyüktür. Hani bir dostunuzla karşılaştığınızda ama göremediğiniz. O sizi gördü. Selam vermediniz veya unuttunuz. İşte o unutkanlık, bir kalbin kırılmasına yol açar. Veya güzler yüzle selam verdiniz. İşte o ifade bir insanı, bir yüreği, bir kalbi mutlu eder.

Selamdır tek başına başaran. Bizim insanımız selam vermeyene tek kelime ile <<Selamsız>> der. Bir kişi için en düşük unvandır. <<Selamsız>> ifadesi çünkü insanlığın özü, selam ile yoğrulmuştur. Bunun için yeni yetişen neslimiz, selamı bilmelidir ve onlara bu selamıanlatmakta, yaşatmakta bizim en büyük görevlerimizdendir.

Selamın gönülden gönüle , gönüllerden gönüllere, şehirlerden şehirlere, ülkelerden ülkelere vesselam bütün dünyaya yayma hedefi ve gayreti içinde olmalıyız.

Bu vesileyle Necip Fazıl KISAKÜREK Selam ile ilgili yazdığı şu mısralarını bir daha hatırlatmak istiyorum.

<<- Göklerden son ilâm

Allah bir, bir İslâm.

Şekiller, elif lâm;

Ne bir harf ne kelâm;

Es selam, es selam…

Selam gönüllerden gönüllere bir köprüdür.

Selam; Evrensel bir mesajdır

Selam; Saygıdır

Selam; Duadır

Selam; Benden sana zarar gelmez demektir.

Selam; Gönül almaktır.

Selam; Rahmettir

Selam; Barıştır

