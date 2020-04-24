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Selçuk Bayraktar paylaştı geceye damga vurdu: İşte İlk sahur hatırası

Çalışmalar geceli gündüzlü sürerken Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Öyle ki yerli solunum cihazı üzerinde çalışan ekip sahur saatlerine kadar çalışmalara aralıksız devam ediyor
Selçuk Bayraktar paylaştı geceye damga vurdu: İşte İlk sahur hatırası

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası en kritik öneme sahip olan solunum cihazı geceli gündüzlü bir çalışmayla yerli olarak üretildi. Biosys'in geliştirmiş olduğu prototipe destek desk veren ve tecrübelerini aktaran Türk devleri Baykar, Arçelik ve Aselsan ile kısa üretim seri üretime hazır hala geldi ve ilk 100 adeti Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışında teslim edildi. Seri üretim bandı kurulan yerli solunum cihazından gelecek ay 5 bin adet üretilmesi planlanıyor.

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SAHURDA BİLE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yerli İHA ve SİHA'ların üretiminde kritik öneme sahip olan Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazına ilk desteği veren kişi olmuş ve Baykar mühendisleri ile beraber sürece dahil olmuştu. Gelecek ay 5 bin adet üretilmesi planlanan yerli sorunum cihazında geliştirmeler de halen geceli gündüzlü devam ediyor.

Öyle ki sahur saatlerinde bile yerli solunum cihazını üreten ekip çalışmalarına devam ediyor. Selçuk Bayraktar da yerli solunum cihazı üzerinde çalışmalar sürerken ilk sahur hatırasını sosyal medya hesabından paylaştı...

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