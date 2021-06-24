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Selçuk, kardeşinin bakanlığa 25 milyon TL satış yaptığı haberlerini yalanladı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, kardeşinin bakanlığa 25 milyon TL'lik satış yaptığı iddiasını yalanladı. Haberin algı yürütme amacıyla ortaya atıldığını belirten Selçuk, hukuki süreçlerin başlayacağını belirtti.
Selçuk, kardeşinin bakanlığa 25 milyon TL satış yaptığı haberlerini yalanladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kardeşinin okullara 25 milyon liralık satış yaptığı haberlerinin ardından açıklama yaptı. Selçuk, söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: 

"Meslek hayatım boyunca eğitimin her alanında görev aldım. Sadece bir öğretmen, bir akademisyen değil; bir fikir insanı olarak eğitim alanında sayısız projenin içindeydim; eğitime doğrudan/dolaylı hizmet veren çok sayıda kuruluşta sorumluluk aldım. Millî Eğitim Bakanı olarak göreve başladığım gün itibarıyla sadece tek bir şirkette emeğimin karşılığı olan %25 hissemden feragat ettim. Bu görev, bunu gerektirirdi.

Bir haber sitesinde çıkan ve kardeşime ait hisselerin bulunduğu bir şirketin “Millî Eğitim Bakanlığına 25 milyon TL satış yaptığına" dair algı oluşturmayı hedeflediği görülen iddia ve iftiraları üzülerek okudum. Çok net ve açık olarak ifade ediyorum: Millî Eğitim Bakanlığı, iddia edildiği gibi bu şirketten bir satın alma yapmamıştır. Yapılan satışlar, gösterilen belgeden de anlaşılacağı üzere özel şirketlere 2013 yılından beri süregelen hizmet aboneliği bedelidir.

Araştırılmadan, incelenmeden, tarihlere bakılmadan yapılmış bu tür haberler, salgının etkileri sonrasında okullarımızı yeniden hareketlendirmeye başladığımız şu günlerde, gündemimizi değiştirmeye çalışmaktan öte bir nitelik teşkil etmemektedir, etmeyecektir.

Algı yürütme amaçlı olduğu çok açık bir şekilde anlaşılan söz konusu dezenformasyon içeriklerine karşı gerekli hukuki süreçlerin derhal başlatılacağını kamuoyunun bilgisine sunarım."

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