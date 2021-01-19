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Selçuk Özdağ'a saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

Selçuk Özdağ'a saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Ankara'da Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik 5 kişi tarafından düzenlenen saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, 15 Ocak’ta Çankaya Cevizlidere Mahallesi’ndeki evinden çıkıp aracına bineceği sırada sopalı ve silahlı grubun saldırısına uğradı. Selçuk Özdağ, aldığı darbelerle yaralanırken, 5 kişi olduğu belirtilen grup kaçtı. Başından ve yüzünden yaralanan Özdağ, özel hastaneye kaldırılıp, tedavisinin ardından taburcu edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 saldırgandan 2’si polis tarafından yakalanarak  gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilişkili soruşturma sürürken saldırı anına ilişkin cep telefonu ile çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde, 5 kişinin Özdağ’a aracının yanındayken sopa ve silahla saldırdığı görüldü. Özdağ ve korumasının saldırıya karşı koyması üzerine 2'sinin elinde tabanca, diğerlerinde sopa buluann saldırganların kaçtığı görüntüde yer aldı. Özdağ ve korumasının da kaçan saldırganların peşinden gittiği görüldü.

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