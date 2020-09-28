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Selçuk Şahin futbolu bıraktı

Fenerbahçe'nin de aralarında olduğu birçok kulüpte forma giyen 39 yaşındaki Selçuk Şahin, futbolu bıraktığını açıkladı.
Selçuk Şahin futbolu bıraktı

Selçuk Şahin, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Futbol benim çocukluk aşkımdı ve futbolcu olabilmek için bütün engelleri aşarak hayallerime kavuştum.

Benim için rüya gibi geçen tam 22 sene...

Her güzel şeyin bir sonu var ve ben de her anını dolu dolu yaşadığım çocuklarıma, torunlarıma anlatacağım bir kariyerin sonuna gelmiş oldum.

Bu cümleyi yazmak gerçekten zor ama bugün itibariyle profesyonel futbolculuk kariyerime nokta koyuyorum.

Ve bu uzun yolculukta;

Hayallerimi başlatan Silifkespor'a

Kariyerimde önemli bir sıçrama yaşatan Hatayspor'a

Futbolu gerçekten öğrendiğim İstanbulspor'a

Sahip olduğum her şeyi bana veren, rüyalarımı gerçeğe dönüştüren ve çocukluk aşkım Fenerbahçe'ye

Başka bir kültür yaşatan FC Wil'e

Türkiye'ye tekrar dönmemi sağlayan ve özlediğim heyecanı tekrar yaşatan Gençlerbirliği'ne

Oynamaktan, camianın içinde olmaktan büyük keyif aldığım ve gurur duyduğum şanlı Göztepe'ye

Çok büyük bir futbol ailesi olan Bursaspor'a

Ve son olarak bu camialarda bana görev veren, güvenen yönetici abilerime, hocalarıma, oyuncu arkadaşlarıma, çalışan emekçilere ve olmazsa olmaz bütün taraftarlara sonsuz teşekkürler.

Bu uzun serüvende istemeden kırdığım, üzdüğüm birileri varsa hakkınızı helal edin.

Her son bir başlangıçtır.

Başka bir serüvende tekrar görüşmek umuduyla

Hoşçakalın..."

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