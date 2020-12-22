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Selçuk Üniversitesi kampüsünde erkek cesedi bulundu

KONYA’da, Selçuk Üniversitesi'nin kampüsündeki ormanlık alanda erkek cesedi bulundu. 60 yaşlarında olduğu sanılan kişinin vücudunda yara ve darp izine rastlanılmazken, 1 hafta önce ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Selçuk Üniversitesi kampüsünde erkek cesedi bulundu

Olay, öğle saatlerinde, Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsü kapalı yüzme havuzu arkasındaki ormanlık alanda meydana geldi. Alana kamp yapmaya gelen 2 genç, ağaçların arasında yüzüstü hareketsiz yatan kişi olduğunu fark edince arkadaşları olan Mustafa Toprakkale'yi aradı. Belirtilen adrese gelen Toprakkale de polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. 60 yaşlarında olduğu düşünülen kişinin vücudunda yara ve darp izine rastlanılmazken, 1 hafta önce ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Erkek cesedi, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Mustafa Toprakkale (17), ''Arkadaşım buraya kamp yapmaya geldi. Odun toplamak için geldiğinde görmüş. Daha sonra beni aradı. Ben de geldim. Hemen polisi aradık” dedi.

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