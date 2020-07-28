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Selçukbey'de kokutan yol, inşaat demirleri ile kilit taşları tehlike saçıyor

Altındağ Baraj Mahallesi'ndeki Selçukbey Caddesi üzerinde bulunan bozuk yol onarılarak asfalt atılmayı bekliyor. Uzunca yıllardır bozuk şekilde bekleyen bölünmüş yolda yer yer açıkta duran inşaat demirleri ile kilit taşları tehlike arz ediyor.
Selçukbey'de kokutan yol, inşaat demirleri ile kilit taşları tehlike saçıyor

Altındağ'ın Baraj Mahallesi Selçukbey Caddesi üzerindeki  bozuk yol vatandaşların tepkisine neden oluyor. Cadde üzerindeki bölünmüş yolun uzun yıllardır bozuk şekilde durduğunun bilgisini veren bölge sakinleri, yetkililere seslenerek yolun bir an önce onarılıp asfaltlanmasını istiyor. 

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GEÇMEYE KORKUYORLAR
Yıllardır ihmal edildiği düşünülen söz konusu yolda açıkta yer alan inşaat demirleri ile dağınık şekilde duran kilit taşları tehlike arz ediyor. TOKİ tarafından kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yapılan yüksek katlı çok sayıda binaya oldukça yakın mesafede olan bozuk ve tehlikeli yoldan sürücüler ile yayalar geçmeye korkuyor. Yoldan geçmek zorunda kalan kişiler ise tedbirli bir şekilde geçebiliyor.

YOLDA LAĞIM KOKULARI YÜKSELİYOR
Yağan şiddetli yağmurlarda dik konumda olan yoldaki toprağın aşınmasından dolayı yolda derin yarıklar meydana geldiği görülüyor. Bozuk yolun çevresindeki kanalizasyon giderlerinden lağım kokusu yükseliyor. Uzun yıllardır yapılmayı bekleyen metrelerce uzunluktaki bölünmüş bozuk yol gibi kanalizasyondan çıkar pis kokular da bölge sakinlerini oldukça rahatsız ediyor. Lağım kokularının neden geldiği ise bilinmiyor.

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BÖLGE SAKİNİ: "YOL UZUN YILLARDIR PERİŞAN HALDE"
Gazetemize konuşan bölgedeki bir emlakçı, "Bu bölgede neredeyse her yere asfalt atıldı; ancak Selçukbey Caddesi'nin bir kısmı böyle kaldı. Uzunca yıllardır yol perişan halde. Yoldan geçmek isteyenleri tedirgin ediyor. Açıktaki inşaat demirleri nedeniyle araçların lastiği sıkça patlıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından bu bozuk yolun bir an önce yapılmasını istiyoruz" dedi. 
 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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