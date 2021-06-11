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Selçuklu komutanının türbesinin de bulunduğu mezarlık perişan

Mersin'in Erdemli ilçesinde 1220 yılında ölen Selçuklu komutanı adına yaptırılan Paşa Türbesi'nin de içerisinde bulunduğu mezarlıktaki bakımsızlık ve kirlilik tepkiye neden oldu.
Selçuklu komutanının türbesinin de bulunduğu mezarlık perişan

İlçeye bağlı Kızkalesi, Ayaş ve Akpınar mahallelerinin defin işlemi yaptığı D-400 karayolu kenarındaki mezarlıkta bakımsızlık dikkat çekti. İçerisinde, 1220 yılında ölen Aktaş oğlu Sinan adlı bir Selçuklu komutanı adına 1312 yılında yaptırılan Paşa Türbesi'nin de yer aldığı mezarlıktaki çeşmeler kırık, tuvaletler bakımsız, suları 1,5 aydır akmıyor. Çevre düzenlemesi de uzun süre yapılmadığı için ortaya çıkan kirlilik tepkilere neden oldu.

Kızkalesi Muhtarı Murat Kale, çeşmelerden 1,5 aydır su akmadığını, abdest alınacak yerlerin durumunun çok kötü olduğunu kaydetti. Bu görüntünün türbeye ve mezarlığa yakışmadığını vurgulayan Kale, "Burada bazı sorunlarımız var. İstinat duvarlarının yapılması, defin alanlarının genişletilmesi, abdest alınacak yerlerin düzenlenmesi gerekiyor. Mezar sahiplerinden de çok şikayet alıyorum. Vatandaş geliyor, mezarını sulayacak veya abdest alacak su bulamıyor. Buradaki tuvaletlerin de temizlenmesi, yenilenmesi gerekiyor" dedi.
Mezarlığa önem verilmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Murat Kale, türbenin kentteki ilk Türk eserlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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