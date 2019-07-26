Selçuklu Tropikal Kelebek Bahçesi Başkent’e 1 buçuk saat uzaklıkta

YHT ile Başkent’e 1 buçuk saat uzaklıkta olan Mevlana şehri Konya’da Başkentlilerin yeni ziyaret noktası 45 türden binlerce kelebeği barındıran Selçuklu Tropikal Kelebek Bahçesi.

YHT ile Başkent’e 1 buçuk saat uzaklıkta olan Mevlana şehri Konya’da Başkentlilerin yeni ziyaret noktası 45 türden binlerce kelebeği barındıran Selçuklu Tropikal Kelebek Bahçesi.

Hafta sonları hızlı trenle Mevlâna şehri Konya’ya akın eden Başkentlilerin Mevlâna Hazretleri’nin türbesini ziyareti sonrası ikinci adresi Selçuklu Belediyesi’nin Konya’ya kazandırmış olduğu tropikal kelebek bahçesi oluyor. 7 bin 600 metre kare alanda yaz kış yüzde 80 nem ve 26-28 derece sıcaklığın sağlandığı bahçede 45 türden binlerce kelebek ve 150 türde 20 bine yakın tropikal bitki bulunuyor. Bahçeyi gezenler başka bir iklimde uçuşan kelebeklerin arasında kendini farklı bir diyarda hissediyor.

LARVADAN KELEBEK HALİNE KADAR HEPSİ GÖZLEMLENEBİLİYOR

Kelebeklerin larva halinden kelebek haline dönüşünceye kadar gözlemlenebildiği bahçede kelebek ve böcek müzesi de bulunuyor. Sıkça sorulan kelebeklerin ömrü 1 gün mü? Sorusuna ise bunun tamamen yanlış bir bilgi olduğu kelebeklerin ömürlerinin cinslerine göre değiştiği bilgisi veriliyor. 45’e yakın farklı türde âdeta renk cümbüşü olan kelebekleri gören ziyaretçiler bazen dinlenen kelebekleri eline alıyor ya da uzaktan fotoğrafını çekmekle yetiniyor.

KELEBEKLER ÇÜRÜK MEYVE İLE BESLENİYOR

Dünyanın farklı tropikal bölgelerinden devamlı olarak getirilen kelebeklerin beslenmesi de bahçe içerisinde bir hayli ilgi çekiyor. Bahçenin farklı noktalarına bırakılan çürük meyveler kelebekler için büyük bir besin kaynağı anlamına geliyor. Meyvenin içerisindeki şıradan beslenen kelebekler yine etrafa bırakılan petek ballardan da karınlarını doyuruyor. Ayrıca içeride bulunan 20 bine yakın tropikal meyvenin çiçeği de kelebekler için beslenme anlamına geliyor.

ZİYARETÇİLER KENDİNİ BAŞKA BİR DÜNYADA HİSSEDİYOR

Bahçede sürekli korunan 26-28 derece sıcaklık ve yüzde 80 nem oranıyla ziyaretçiler kendilerini başka bir iklimde hissederken, ayrıca kelebek şeklinde olan binanı camekan kaplamaları da ultraviyole ışınları ve sesi geçirmiyor. Ziyaretçiler etrafta uçuşan kelebekler tropikal ağaçlar küçük bir akarsuyun sesi ve yine tropikal iklimde yaşayan papağanların sesiyle adeta başka bir diyara gidiyor.3 bin 500 metre kare gezme alanına sahip bahçede ziyaretçiler sırasıyla kelebek bahçesini, kelebek müzesini ve böcek müzesini geziyor.

BÖCEK MÜZESİNDE ÇOCUKLARIN BÖCEK KORKUSU AŞILIYOR

Bahçede bulunan böcek müzesinde Türkiye dahil olmak üzere pek çok böcek türünün dondurulmuş hali ve özellikleri anlatılıyor. Çocuklar için böcekler sevimli karakterler ve hediyelerle daha çekici hale getirilirken çocukların böcek korkusu aşılmaya çalışıyor. Aileler ise bu durumdan gayet memnun.

PAZARTESİ GÜNLERİ HARİÇ 6 GÜN AÇIK

Tropikal kelebek bahçesi tüm müzelerde olduğu gibi pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. İçeri giriş ücretleri ise, hafta sonu tam 17,5 öğrenci 7,5 lira hafta içi 15 tam 7,5 lira öğrenci.

Erkal Erdoğan/ HABERVAKTİM-

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