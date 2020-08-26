Selde kaybolan eşini arıyor

Giresun’da sağanak sonucu meydana gelen, 3'ü asker 9 kişinin hayatını kaybettiği selde kaybolan Umut Cantürk'ü arama çalışmaları sürüyor. Cantürk'ün eşi Serap Cantürk, "Çocuklarıma her gün evden çıkarken ‘Babanızı aramaya gidiyorum’ diyorum.

Giresun'da cumartesi akşamı etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Kentte 3'ü asker 9 kişi hayatını kaybetti, 2'si asker 8 kişi ise kayboldu. Dereli ilçesinde, dereler taştı; cadde ve sokaklar nehre döndü, park halindeki araçlar, sel sularına kapılarak sürüklendi. 17 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü kentte alt ve üst yapı ile elektrik, su ve telefon hatları da zarar gördü.

Yağlıdere ilçesinde otomobiliyle sele kapılan Umut Cantürk’ü arama çalışmalarına ise devam ediliyor. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AKUT ekipleri, dere yatağında kayıp Cantürk'e ait iz arıyor. Serap Cantürk de kayıp eşini arıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ziyaret ettiği Cantürk'e taziyelerini iletirken, aramaların sürdürüldüğünü söyledi.

'BU ÇOK ACI'

Eşinin otelde çalıştığını anlatan Serap Cantürk, "Gece işten çıkıp eve gelmek için yola çıktı. Gündüzden başlayan çok kuvvetli bir yağmur vardı. Aradığımda, yolda olduğunu söyledi sonra tekrar aradığımda telefonu kapalıydı. Eşimin otomobiliyle geçtiği güzergahta yol çökmüş. Bir işaretleme olmadığı için eşim aracıyla oradan dereye düşmüş. Otomobiline ulaştık ama kendisi yok. Çocuklarıma her gün evden çıkarken ‘Babanızı aramaya gidiyorum’ diyorum, bu çok acı. Eskiden yağmura ‘bereket’ derdik, şimdi ‘afet’ diyoruz. Doğayı bu hale biz getirdik ve cezasını çok ağır çekiyoruz" dedi.

EVLERİ YIKILAN AİLENİN GÖZYAŞLARI

Espiye ilçesinde 2 katlı evi selde yıkılan Zekeriya ve Menekşe Arpacık çiftinin tüm eşyaları da sulara kapıldı. Acılı aile de yakınlarının yanına yerleşti. Yıkılan evlerinin yerine bakarak gözyaşı döken Menekşe Arpacık, "Eşimin babası astım hastası. Önce 'Babanı çıkar, arabaya yerleştir' dedim. Biz de çoluk çocuk bir kat giysi alıp evden çıktık. Hepimiz evden çıkıp uzaklaştık. Sonra geri gelip, tekrar baktık, su tamamen yaklaşmıştı. Çocukları da kaynıma göndermiştik. Biz yukarı çıktık, bekledik, baktık. Sonra gelinim aradı beni. Ben de 'Ev gitti' dedim. İçime doğdu çünkü içimden bir parça koptu. Evimi de 4 yıl olmuştu yapalı, her şeyini yapmıştım. Hepsi gitti" diye konuştu.

Zekeriya Arpacık ise "Evin temeline kadar su gelince biz evden çıkmak zorunda kaldık. 90 yaşında babam var, babamı arabama aldım, yola çıkardım. Sonra babamı sağlam bir yere bıraktım. Hanımla tekrar döndüğümüzde, dere tam yolun hizasına çıkmıştı. Çocuklarımı da yukarıda, kardeşimin evine göndermiştim. Buradan yine ayrıldık sonra da gelmeye cesaret edemedik. Dere tekrar kükremişti. O anda ev yıkıldı" dedi. Muhammet KAÇAR- Arzu ERBAŞ- Nurullah CABRİ- Doğancan İLEK/GİRESUN, (DHA)

KAYIP 2 JANDARMA VE OPERATÖR ARANIYOR

Giresun'daki sel felaketinde, Tirebolu- Doğankent yolunun 12'nci kilometresindeki çöken menfezden düşerek, kaybolan jandarma minibüsündeki 2 asker ile aynı menfezden düşen greyderin operatörü Mehmet Ali Akbulut’u (56) arama çalışmaları sürdürülüyor. AFAD, Jandarma Arama- Kurtarma (JAK) ve AKUT ekipleri, dere yatağında kayıp kişilerden iz arıyor. Selde kaybolan 8 kişinin aileleri de bölgede hüzünlü bekleyişine devam ediyor.

Kara yolunun çöktüğü bölgede, 3 jandarma görevlisinin cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Tolga SAĞLAM- Nurullah CABRİ- Selay SAYKAL/DOĞANKENT (Giresun), (DHA)

BAKAN SOYLU: TOPYEKUN SEFERBERLİK VAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da sel felaketinden etkilenen Dereli ilçesinde incelemelerini sürdürdü. Selin izlerinin silinmesi için topyekun seferberlik olduğunu belirten Bakan Soylu, "Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bir taraftan belediyelerimiz bir taraftan tüm kurumlarımız, özel teşebbüslerimiz diğer taraftan da polis ve jandarmamız; vatandaşımıza, esnafımıza yardımcı oluyor. Elektrik idaresi, su, herkes, büyük bir gayret ortaya koymaya çalışıyor. Bir taraftan da yıkımlar gerçekleşiyor. Yani esas itibarıyla dereyi işgal eden, işgal ettiğini düşündüğümüz, hakikaten olmaması gereken binalarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız hemen burada yıkıyor. Burada 1-2 gün içinde daha net fotoğrafa ulaşmış oluruz. Ama burada büyük seferberlik olduğu apaçık ortada" dedi.

'ÇOK BÜYÜK TAHRİBAT VAR'

Arama ve kapalı köy yollarının ulaşıma açılması çalışmalarının devam ettiğini aktaran Bakan Soylu, "Arama- kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda 8 köy yolumuz kapalı, onları açma seferberliği devam ediyor. Burada görmüyorsunuz ama özellikle Espiye, Doğankent, Güce, Dereli ve 1- 2 ilçede daha köy yolları ile arazilerde çok büyük tahribat ve hasar var. Diyelim ki 35 kilometrelik yolun 25- 26 kilometresi gitmiş; böyle bir tablo ile karşı karşıyayız. Köprülerde hasar var. Bütün bu hasarın da bir taraftan onarımına devam ediliyor. Bu devletin, milletle özel teşebbüs, tüm kurum ve kuruluşlarımızla beraber büyük mücadelesi. Allah kimseye böyle felaket yaşatmasın; ama herkese böyle bir felaketten sonra da el birliği nasip etsin. Burada el birliği var. Bir taraftan devlet kendi imkan ve kabiliyetini ortaya koyuyor; ama bir tarafta da büyük bir milletimiz var. Bir minnettarlığım da bu selden mağdur olan vatandaşımıza. İlk dakikadan itibaren bir 'öf' bile demediler" diye konuştu. Arzu ERBAŞ- Doğancan İLEK- Nedim KOVAN/DERELİ (Giresun), (DHA)

SEL TEMİZLİĞİ İÇİN JÖH DEVREDE

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) Timleri, terör operasyonlarının ardından bu kez de selzedelerin yardımına koştu. Aralarında polis ve komandoların da yer aldığı 200 kişilik ekip, Dereli ilçesinde selin hasar verdiği cadde ve sokaklarda temizlik çalışmasına katılarak molozları çıkarmaya çalışıyor. Askerlerin iş yerini temizlediği Osman Aksu, "Askerlerimiz terörle mücadelede başarılıydı. Devletimizden ve askerlerimizden Allah razı olsun. Şimdi gelip bize yardımcı oluyorlar. Bu dayanışma içerisinde inşallah sel afetini atlatacağız" dedi.

HASARLI EVİNİN YIKIMINI GÖZÜ YAŞLI İZLEDİ

Sel bölgesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da beraberinde Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ile birlikte temizlik çalışmalarını yerinde inceleyerek, askerlere teşekkür etti. Çalışmalar sırasında hasar tespiti üzerine 2 katlı evinin yıkımı sırasında gözyaşı döken kadını Bakan Kurum, "Devletimiz her zaman yanınızdadır, yaralar sarılacak, kimse mağdur edilmeyecektir" diyerek teselli etmeye çalıştı.

İlçede hasarlı 24 binanın 7’isinin yıkım işlemi tamamlanırken, diğer hasarlı yapıların yıkım çalışmalarına devam ediliyor.

SELDE KAYBOLAN ALTINLARINI ARIYOR

Öte yandan Dereli ilçesinde selin vurduğu kuyumcu dükkanı balçıkla kaplandı, bir miktar altın kayboldu. Kuyumcu dükkanı sahibi İbrahim Hamurcuoğlu çamurla kaplı iş yerinden kaybolan altınlarını arıyor. Hamurcuoğlu, "Sel gelmeye başlayınca iş yerindeki altınları kasaya koydum ama bir miktar dışarda kaldı. Hemen eve koştum o ara dükkanı sel bastı. Şimdi altınları arıyorum" dedi. Nedim KOVAN/GİRESUN, (DHA)

BAKAN KURUM: ZARAR GÖREN BELEDİYELERİN BORÇLARI ERTELENECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun’da selin vurduğu Dereli ilçesinde incelemelerine devam ediyor. İlçede hafriyatın büyük bölümünü kaldırdıklarını belirten Bakan Kurum, “Dere güzergahındaki binaların kaldırılma sürecini gerçekleştiriyoruz. Dün 5 binanın yıkımını gerçekleştirdik, bugün de öğretmenevinin yıkımı devam ediyor. İçme suyu hattına ilişkin tüm çalışmalarımız devam ediyor. Bugün akşama kadar inşallah tüm ilçelerimize suyun tamamı verilmiş olacak. Altyapıya ilişkin de çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Cumhurbaşkanı'mızın talimatları doğrultusunda selden zarar gören belediyelerin İller Bankası’na olan borçlarının ana paraları talep etmeleri halinde 6 aya kadar ertelenecek. Belediyelerimizin de vatandaşımızın da yanındayız. Tüm ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Milletimizin yanındayız ve tüm bakanlıklarla birlikte elimizden geleni yapıyoruz. Bir daha böyle olayların yaşanmaması adına da gereken adımları atacağız. Kalıcı konutlarla ilgili çalışmaları başlattık. 200 kalıcı konut Dereli’de, 150 kalıcı konut Doğankent’te yapılacak. İnşallah önümüzdeki ay ihalesini yapacak konuma geleceğiz. Kısa sürede vatandaşlarımızı sağlam konutlara yerleştireceğiz. İnşallah kısa sürede yaraları saracağız” diye konuştu.

FINDIKTA ZARAR VE KAYIP TESPİT EDİLİYOR

Giresun'un Dereli, Yağlıdere ve Doğankent ilçelerinde etkili olan sel felaketi, bölgede hasat dönemindeki fındıkta kayba neden oldu. Bazı üreticilerin bahçeden toplayıp, kurutmak üzere harmana serdiği fındık, selle birlikte gitti. Fındık bahçeleri sel nedeniyle zarar görürken, harmanda kurutulmak üzere bekleyen fındığın bir kısmı ise çamurla kaplandı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nden gelen 4 kişilik heyet, Giresun'daki ziraat odalarının başkanlarıyla bölgede inceleme yaptı. Heyet, sel nedeniyle fındıkta kayıp ve zarar yaşayan üreticilerle tek tek görüşüp, durumları hakkında bilgi aldı. Heyet ayrıca zarar gören fındık bahçelerinde de tespit yaptı.

'RAPOR HAZIRLANACAK, KOMİSYON KURULDU'

Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Keşap Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şahin, heyetin selden etkilenen 3 ilçede çalışma yaptığını belirterek, "Özellikle harmandayken selle birlikte kaybolan fındığın Yağlıdere bölgesinde yoğunlaştığını gördük. Tabi fındık üreticilerimiz kayıpları var. Heyetimizin incelemesinin ardından biz de Giresun'daki oda başkanları olarak üreticilerimizle tek tek görüşeceğiz ve zararı tespit edeceğiz. Hazırlayacağımız raporu Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ne göndereceğiz. Yine bu konu ile ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bir komisyon kuruldu. Biz de bu komisyonda bulunuyoruz. Bu komisyonda çiftçilerimizin durumu ve zararını belirlemek için çalışma yapıyor" dedi.