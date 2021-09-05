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Selde kaybolan ve 31 gündür aranan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

ERZURUM'un İspir ilçesine bağlı Çamlıkaya Mahallesi'nde yaşanan selde kaybolan Mustafa Aksöyek (39), AFAD ve jandarmanın arama kurtarma ekipleri tarafından sürdürülen çalışmaların 31'inci gününde cansız bedenine ulaşıldı.
Selde kaybolan ve 31 gündür aranan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

İspir ilçesine 31 kilometre uzaklıktaki Çamlıkaya Mahallesi'nde, 5 Ağustos günü saat 18.00 sıralarında sağanak etkili oldu. Sağanakla birlikte sel meydana geldi. Sel suları, çalışmaların sürdüğü HES tünelini bastı. Tünelde inşaat işçisi, 1 çocuk babası, Ordulu Mustafa Aksöyek kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK), AFAD ve JAK ekipleri, Aksöyek için arama çalışması başlattı. Çamur, balçık ve kayalarla dolu tünelin suyunu boşaltan ekipler, Mustafa Aksöyek'in cansız bedenine bugün saat 16.00 sıraılarında ulaştı.

Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, jandarma ve diğer kurumlara ait yaklaşık 50 kişi çamur ve irili ufaklı taşla dolu tünelde arammalarını aralıksız sürdürdü. 436 metre uzunluğundaki tünelin bugün 430 metrelik bölümünün içindeki su ve çamuru temizleyen ekipler, Aksöyek'in cansız bedenine ulaştı. Aksöyek'in tünelden çıkarılan cenazesi İspir Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldI.

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