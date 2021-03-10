Selde zarar gören Doğankent'te yeni yapılar yükseliyor

Giresun'daki sel felaketinden en fazla etkilenen yerler arasında bulunan Doğankent ilçesinde yeni binaların inşaatı devam ediyor.

Doğankent ilçesinde 22 Ağustos 2020'de meydana gelen sel afetinde zarar gören binaların "Yeni Kent Projesi" kapsamında yıkılmasının ardından temeli atılan yapılar yükselmeye başladı.

Giresun Valisi Enver Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilçedeki 156 konut ve 70 dükkandan oluşan inşaat, altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde incelediklerini belirterek, projenin taşkın ve heyelan riskinden uzak örnek bir proje olduğunu aktardı.

Gençlik merkezi, kapalı spor salonu, hastane, hükümet konağı ve diğer projelerin devam ettiğini aktaran Ünlü, "İlçemizde hem afetin izlerini siliyor hem de gelişim potansiyelini fırsata çevirmek istiyoruz. Burayı çok daha yaşanabilir noktaya taşımak için el ele vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ünlü, ayrıca Doğankent İlçe Emniyet Amirliğinin yeni hizmet binasını da ziyaret ederek halkın huzur ve güven içinde yaşaması ve hukukun üstünlüğünün sağlanması için üstün vazife anlayışıyla görev yapan polislerle de bir araya geldiklerini kaydetti.