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Selden etkilenen bölgelere 1 milyonun üzerinde ayni bağış yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan sel felaketi sonrasında kurulan ayni bağış depolarına şu ana kadar 1 milyonun üzerinde ayni bağış yapıldığını bildirdi.
Selden etkilenen bölgelere 1 milyonun üzerinde ayni bağış yapıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Yanık, yaşanan sel felaketi sonrasında Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında oluşturulan Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtım Hizmet Grubunun, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Bu doğrultuda kurulan ayni bağış depolarıyla vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını aktaran Yanık, "Halihazırda Kastamonu, Bartın ve Sinop illerindeki ana depolarımız ve söz konusu bölgelerde kurulan yerel depolarımız ile hizmetlerimizi yürütüyoruz. AFAD ile koordineli olarak bu yardımları vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayni bağış yönetiminde, yardımların dağıtma görevinin Bakanlığın sorumluluk alanında olduğunu belirten Yanık, "Yardımların hızlı ve etkin bir şekilde doğru kişilere ulaştırılması konusunda titiz bir çalışma yürütüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Her afet sonrasında, milli birlik duygusuyla devlet-millet el ele verip, yaraların sarıldığını ve ayni bağış depolarına şu ana kadar 1 milyonun üzerinde ayni bağış yapıldığını vurgulayan Yanık, "Ayni bağış yönetimi kapsamında kurduğumuz depolarımıza şimdiye kadar yapılan ayni bağışların yüzde 46'sı kamu kurumlarından, yüzde 21'i özel kurumlardan, yüzde 23'ü STK'larımızdan ve yüzde 10'u da bireysel bağışçılardan geldi." bilgisini verdi.

ALO 144 hattı 7/24 devrede
Bakan Yanık, ayni bağış yapmak isteyen vatandaşların, yaşanan sel felaketi sonrasında 7/24 hizmet verecek şekilde yeniden düzenlenen ALO 144 Sosyal Yardım Hattı'nı arayabileceklerine işaret ederek, bu kapsamda vatandaşların her türlü gerekli bilgiyi ve ihtiyaç duyulan malzemeleri öğrenebileceğini belirtti.

Afet sonrasında yaraların sarılmasına katkıda bulunan tüm vatandaşlara destekleri için teşekkür eden Bakan Yanık, "Bu süreçte kamu kurumlarımız, STK'larımız, vatandaşlarımız çok yoğun gayret sarf etti. Tüm emeklerine minnettarız. Biz de Bakanlık olarak aldığımız bu güçle, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımlarımızı ulaştırmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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