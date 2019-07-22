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Selden kurtardıkları eşyalarla evlerinin bahçesinde yaşıyorlar

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki sel felaketinin ardından evleri büyük hasar gören Çalış ailesi, eşyalarını çıkardıkları evlerinin bahçesinde yaşamaya başladı.
Selden kurtardıkları eşyalarla evlerinin bahçesinde yaşıyorlar

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde Çarşamba günü meydana gelen sel felaketinde Çalış ailesinin evi de sel suları nedeniyle büyük hasar gördü. Evde yaklaşık 50 santimetre derinliğinde çamur olurken, eşyalar da büyük hasar gördü. Başkalarına ait birçok eşyası ve dışarıdaki bank da evin içine girdi. Evin hali sel felaketinin boyutunu gösterdi. Çalış ailesi suların çekilmesiyle evlerinden kurtarabildikleri eşyaları dışarıya çıkardı. Balçıkla dolan evlerinden çıkardıkları eşyalarla birlikte 3 gündür dışarıda yaşayan aile, ekiplerin çalışmasının tamamlanmasının ardından tekrar evlerine dönecekleri günü bekliyor.

Sel olduğu sırada evde olduklarını söyleyen Emirhan Çalış (15), "Evimiz bataklıkta. Bugün kepçelerle açtırabildik. Sel olduğunda evdeydik. Yağdığı akşamdan sabaha kadar dışarıdaydık. Evimizin etrafını korumaya çalışıyorduk. Bir anda yağmur bastırmaya başladı. Kapılarımızdan sular geldi. Yattığımız yerde sırtlarımız su oldu. Bir anda kalktık. Evde bir de hamile ablam vardı. Pencereye kadar suydu. Aşağı atladığımızda su göğsümüze geliyordu. Boğulma riskimiz de vardı. Zorla kendimizi dışarı çıkardık ve komşuya sığındık. Evimizi de böyle bıraktık. 3 günden beri temizlemeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Anne Nilüfer Çalış ise, "Yan taraftan gelirken evdekilere çıkın dışarı diye bağırdım. Yükseklere gidin sel geliyor dedim. Felaket geldi. Evleri, arabaları, insanları sel aldı gitti. Bizi de Allah korudu. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Devlet de yapabildiği kadarını yaptı ama evlerimizi kullanamıyoruz, eşyalarımızı kullanamıyoruz. Dışarıda kalıyoruz. Başka bir yerimiz olmadığı için mecbur dışarıda kalıyoruz" dedi.

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