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Selden son anda kurtarılan Kader Yurtseven yaşadıklarını anlattı
Selden son anda kurtarılan Kader Yurtseven yaşadıklarını anlattı
Selden son anda kurtarılan Kader Yurtseven yaşadıklarını anlattı
01 Ağustos 2021 Pazar 14:09
Selden son anda kurtarılan Kader Yurtseven yaşadıklarını anlattı
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.