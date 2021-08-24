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Sele kapılan amatör futbolcudan hâlâ haber yok 

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde çıktığı 2 katlı kulüp tesisinin çatısında yardım beklerken binanın çökmesi sonucu suya kapılan amatör futbolcu Eray Çelebi'den (26) hâlâ haber alınamadı.
Sele kapılan amatör futbolcudan hâlâ haber yok 

Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde kaybolan 10 kişiyi arama çalışmaları, 14'üncü günde devam ediyor. Amatör ligdeki Bozkurt Belediyespor'da forma giyen ve sel sırasında halı sahada antrenman yapan Eray Çelebi de kayıplar arasında yer alıyor. Sel nedeniyle 2 katlı kulüp tesisin çatısına çıkarak yardım bekleyen ancak binanın çökmesiyle sulara kapılarak kaybolan genç futbolcudan hâlâ haber alınamadı.

Çelebi'nin arkadaşı Çetin Sucu, "Eray'la Bozkurtspor'dan tanışıyoruz. 3-4 yıl önce amatör kümede beraber futbol oynadık. Ben en yakın arkadaşlarından biriyim. Normalde Karabük’teydi, hem tatil yapmak için hem de halı saha turnuvasına katılmak için buraya gelmişti. Geldikten bir hafta sonra bu felaket oldu ne yazık ki" dedi.

'SUYA ATLAYIP YÜZEYİM Mİ?' DİYE SORDU'

Olay günü Eray ile görüştüklerini ve ona moral vermeye çalıştıklarını belirten Sucu, "Felaketten bir gün önce konuştuk. Su baskını olduğunu ve tesisi su bastığını söyledi. Ondan bir gün sonra çayın taştığı haberini aldık. Biz de çay kenarındaydık. Telefonla Eray'a ulaştık. Burada şehitlik var, oradan Eray'ı izliyor ve irtibat halinde kalıyorduk. Biz telefonla Eray'a 'Korkma helikopter geliyor' dedik. Artık su seviyesi birinci katı aşmış o nedenle ikinci kata atmış kendini. Bize, 'Suya atlayıp yüzeyim mi?' dedi. Ama ne yazık ki tesis binası yıkılınca Eray da gözümüzün önünde onunla beraber gitti. Biz o an kahrolduk. Ondan sonra ulaşmaya çalıştık ama ulaşamadık. Şu an 14-15 gün oldu hala ulaşamadık. Eray'dan bir haber bekliyoruz" diye konuştu.

Ailesi Karabük'te yaşayan Eray Çelebi’nin olaydan bir hafta önce futbol turnuvasına katılmak için ilçeye geldiği öğrenildi.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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