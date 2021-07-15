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Selim Selimoğlu: Bu sene farklı bir Rizespor olacak

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu, yeni sezon fikstürünü ve gelecek sezon hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Selimoğlu, "Kısa, orta ve uzun vadede yapmamız gereken işlerle ilgili biz elimizden geleni yapıyoruz
Selim Selimoğlu: Bu sene farklı bir Rizespor olacak

"FİKSTÜRE GÖRE SERT BAŞLANCIÇ OLACAK AMA SONRASI DENGELİ"

Süper Lig fikstürünü değerlendiren Selimoğlu, “Başlangıç için bizim açımızdan daha heyecanlı olacağına inanıyorum. Federasyonu da kutlamak lazım, güzel bir uygulama yapmışlar bu sene. Başlangıcı biraz sert olacak ama dengeli gözüküyor; bizim için son haftalar çok güzel. Hayırlı olur diye düşünüyorum. Kazasız belasız, sakatlık olmadan, herkesin iyi bir şekilde sezonu bitirmesini şimdiden umut ediyoruz” şeklinde konuştu.

"GÖKHAN GÖNÜL'Ü TAKIMDA GÖRMEK İSTERİZ"

Tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül ile de görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Selimoğlu, “Kulüp prensip kararı olarak imza atmadan kesinlikle bir şey açıklamıyoruz. İlgilendiğimiz futbolcular var. Gökhan da bunlardan bir tanesi. Onu takımımızda tabii ki görmek isteriz. Ama sonuçta sonuçlanmadan bir şey açıklamamız doğru değil” ifadelerini kullandı.

"TRANSFERDE BİRKAÇ GÜN İÇİNDE GÜZEL HABERLER VERECEĞİZ"

Transfer çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Selimoğlu, “İki tane orta saha, iki tane de ileri uç oyuncusuyla ilgileniyoruz. Bunlar da önemli oyuncular. Başkanımız zaten bunu daha önce açıklamıştı. Birkaç gün içerisinde güzel haberler paylaşacağız. Onun haricinde bahsettiğiniz isimleri zaten açıkladık, onlarda da birtakım prosedürler var onlarla uğraşıyoruz. Bolasie ile ilgili de başkanımız zaten açıklama yaptı, artık ilgilenmiyoruz. Birtakım farklı sorunlar oldu. Şu anda gündemimizde değil” dedi.

"BU SENE FARKLI BİR RİZESPOR OLACAK"

Bu sezon taraftarın da büyük desteğine ihtiyaçları olduğunu söyleyen Selimoğlu, “Taraftarlarımızın desteği bizim için çok önemli. Daha önce söylediğimiz gibi herkese iş düşüyor. Bu sene çok farklı bir Rizespor olacak. İnşallah kısa, orta, uzun vadede yapmamız gereken işlerle ilgili biz elimizden geleni yapıyoruz. Onları da stada bekliyoruz” diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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