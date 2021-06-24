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Selimiye Camii'nin meydan düzenlemesi 6 yıl aradan sonra başlıyor

Edirne'de, 6 yıldır duran Selimiye Camii Meydan düzenlemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeniden başlatılıyor.
Selimiye Camii'nin meydan düzenlemesi 6 yıl aradan sonra başlıyor

Edirne Belediye Başkanlığı'nca UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Selimiye Camii Meydan düzenlemesi için 2014 yılında proje hazırlandı. Çalışmalar, 1 yıl sonra başlatılırken, yaklaşık 4 bin metrekarelik alanda 100 odalı olan ve Osmanlı Dönemi'nde meyve-sebze hali olarak kullanıldığı bilinen Yemiş Kapanı Hanı kalıntıları ile duvarları toprak altından çıkarıldı. Edirne Belediye Başkanlığı'nca han duvarlarının ve Mimar Sinan'ın su yolu bulunan meydanın korunması için arkeopark projesi hazırlandı. Edirne Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından da alan için koruma kararı verildi. Ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü, restorasyon ve restitüsyon projeleri ile hanın projesinin tamamlanmasını isteyerek, koruma kararının da kaldırılması talebiyle Kültür Varlıklar Yüksek Kurulu'na itirazda bulundu. Yüksek kurul, itirazı kabul etti ve koruma kararı kaldırıldı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Yıllardır çevresi kapalı bulunan ve Selimiye Camii önünde görüntü kirliliğine neden olan bölge için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sorunun çözülmesi amacıyla talimat verdi. Talimatın ardından yıllardır Selimiye çevresinde görüntü kirliliğine neden olan bölge için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Edirne Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla ilk adım atılarak, belediyeye ait 16 iş yerine eylül ayına kadar boşaltmaları için tebligat gönderildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, çalışmayla birlikte Selimiye Camii'nin etrafında 70 bin  metrekarelik alanda yapılacak düzenleme ile tarihi yapının elmas gibi parlayacağını söyledi. Gürkan, "Selimiye Camii'ni çepeçevre, 360 derece etrafını yeniden düzenliyoruz. Burada bulunan 16 belediye dükkanının tümünü yıkıyoruz. Amacımız Selimiye'nin muhteşemliğini, gözümüzü hiçbir şey bozmadan, en iyi şekilde ortaya çıkarabilmek. Amacımız burada devasa ağaçlar dikerek Selimiye'yi gölgelemek değil. Biz istiyoruz ki Selimiye bir taç gibi elmas gibi tek başına pırıl pırıl parlasın" dedi.

Selimiye'nin çevre düzenleme peyzaj çalışmalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak iki ayrı projede yürüteceklerini söyleyen Gürkan, "Her şey bitti, şu anda bakanlık ihalesine çıkıyor. Biz de diğer kısımlarını yürüteceğiz. Edirne Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ortak Selimiye Camii ve Külliyesi Rekreasyon Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Burada ikinci bir yürümekte olan başka bir proje var. 4-4,5 yıldır davası devam eden bir proje. Yemiş Kapanı Hanı'nın kalıntılarının olduğu alan. Burası ayrı bir proje başlığı altında yürüyor ve arkeopark olacak" diye konuştu. 

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Kaynak: Haber Kaynağı
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