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Selimiye Camisi'ndeki mukabeleler salgın tedbirleri kapsamında canlı yayınla takip edilecek

Ramazan ayının önemli geleneklerinden mukabele, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal medyadan canlı yayınla başladı.
Selimiye Camisi'ndeki mukabeleler salgın tedbirleri kapsamında canlı yayınla takip edilecek

Mescit ve evlerde daha çok sabah, öğle, ikindi namazları öncesinde hafızlar tarafından okunan Kur'an'ı takip etmek suretiyle hatim indirme geleneği mukabele başladı.

Mukabele, Edirne Müftülüğünün sosyal medya hesabından canlı yayınlandı.

Selimiye Camisi imam hatibi Yusuf Serenli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını dolayısıyla bu yıl da mukabele geleneğini canlı yayınlarla devam ettirdiklerini söyledi.

Salgın nedeniyle ramazan ayının 2 yıldır buruk geçtiğini belirten Serenli, şunları kaydetti:

"İbadetlerimizi yapsak da mukabelelerimizi, sohbetlerimizi Müftülüğümüzün sosyal medya hesaplarından canlı yayınlarla gerçekleştiriyoruz. Salgın nedeniyle bu yıl tedbirli şekilde ibadetlerimiz yapmaya devam edeceğiz.

Mukabele, ramazan ayının olmazsa olmazlarından. Peygamber efendimiz döneminden günümüze kadar gelmiş bir gelenek. Ramazanda çeşitli vakitlerde okunuyor. Selimiye'de saat 11.00'de canlı yayınlarla mukabelemizi okuyacağız. Ramazanımızı güzel bir şekilde geçirmiş olacağız."

Kaynak: Haber Kaynağı
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