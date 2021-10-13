  • BIST 1.421,550
  • Altın 512,39
  • Dolar 9,0100
  • Euro 10,3900
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 13 °C
»

Selimiye Meydanı düzenleme çalışmaları devam ediyor

Edirne'deki Selimiye Camisi Meydanı'nın düzenlenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle başlatılan Selimiye Camii ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenlemesi Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.
Selimiye Meydanı düzenleme çalışmaları devam ediyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, çalışmaları takip etmek için geldiği kentte meydanda incelemede bulundu.

Alanı gezen Aslan, proje yetkilileri ve Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aslan'a, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve kurum müdürleri eşlik etti.

Çalışmalar 6 ayda bitirilecek
Mimar Sinan'ın mimarlık tarihine damgasını vuran eseri Selimiye Camisi çevresinde uzun süredir beklenen düzenleme çalışmalarının hazırlıkları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bahar aylarında hız kazanmıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Edirne Belediyesinin projeye ilişkin protokolün esaslarını belirlemesinin ardından ihaleye çıkılmıştı.

Proje kapsamında meydan bariyerlerle yaya girişlerine kapatılırken, bölgedeki dükkanların yıkımına başlandı. Meydan düzenlemesinin yaklaşık 6 ayda tamamlanması planlanıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aydın'da fırtına nedeniyle reklam tabelası ve çatının düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı13 Ekim 2021 Çarşamba 10:04
  • Afyonkarahisar'daki kazada yaşamını yitiren öğrencilerin hayalleri yarım kaldı13 Ekim 2021 Çarşamba 10:03
  • Unkapanı Kavşağı yenileme çalışması sırasında İSKİ'ye ait su borusu patladı13 Ekim 2021 Çarşamba 10:00
  • Türkiye'de 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti13 Ekim 2021 Çarşamba 09:58
  • TÜGVA'dan İBB ile yaşanan tahliye tartışmalarına ilişkin yeni açıklama13 Ekim 2021 Çarşamba 09:57
  • Kemer'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor13 Ekim 2021 Çarşamba 09:56
  • Türkiye ve dünya gündemi13 Ekim 2021 Çarşamba 09:56
  • İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor13 Ekim 2021 Çarşamba 09:55
  • İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor13 Ekim 2021 Çarşamba 09:42
  • Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi13 Ekim 2021 Çarşamba 09:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti