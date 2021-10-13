Selimiye Meydanı düzenleme çalışmaları devam ediyor

Edirne'deki Selimiye Camisi Meydanı'nın düzenlenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle başlatılan Selimiye Camii ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenlemesi Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.