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Selin sürüklediği tomruklar, balıkçılığı da vurdu

Sinop'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği sel afetinde denize sürüklenen tomruklar, Karadeniz'de balık avcılığını da olumsuz etkiledi.
Selin sürüklediği tomruklar, balıkçılığı da vurdu

Tarihinin en büyük sel felaketlerinden birini yaşayan Sinop'ta, 10 kişi hayatını kaybetti, alt ve üst yapıda ağır hasarlar oluştu. Kentte selin izleri silinmeye çalışılırken, Ayancık Çayı'nın denize taşıdığı tomruklar nedeniyle balıkçılar zor günler yaşıyor. Tomruklar, Karadeniz'de balık avcılığını da olumsuz etkiledi. Ayancık ilçesinde balıkçılar, tomrukların teknelerinde hasara neden olacağı endişesiyle denize açılamadı. Bu nedenle av sezonuna başlayamayan balıkçılar, dibe batan boyları 12 metreyi bulan tomrukların toplanmasını istiyor.

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'GÖRÜNMEYEN KÜTÜKLER TEHLİKE YARATIYOR'

Büyük bir felaket yaşadıklarını belirten balıkçı Şerafettin Çaylı, “Biz balıkçılar olarak 1 Eylül itibarıyla sezonu açtık. Fakat deniz dibindeki kütükler nedeniyle tedirginlik yaşıyoruz. Devletimiz sağ olsun balıkçı arkadaşlarla bir ekip bunları topladılar. Biz kıyı balıkçılarıyız. Kıyı balıkçılarının malum olarak tekneleri ahşap ve biz kıyıya yakın yerlerde avlanıyoruz. Ağlarımız teknelerimiz kadar değerli, ağları kaybetme riskimiz var. İnşallah devletimiz bir çalışma yapar. Belki ‘belirlenen bölgelere girmeyin’ gibi bir uyarı olursa iyi olur bizim için. Gece biz genelde ay ışığı yokken palamuda bakıyoruz. En küçük 3 metre en büyük 12 metreye varan tomruklar var. Kayıklarımız da ahşap, batma tehlikemiz var” diye konuştu.

'HENÜZ DENİZE AÇILAMADIK'

Sezon açılmasına rağmen tomruklar nedeniyle denize açılamadıklarını söyleyen balıkçı Ramazan Çalışkan da, “Sel felaketi yaşadık. Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın. Çok mağdur olanlar oldu. Balıkçılık sezonu açıldı, biz de şu an mağdur durumdayız. Henüz denize açılamadık. Maalesef geçen seneki hırs, heves bizde kalmadı. Denizde başıboş gezen tomruklar bizi çok tedirgin ediyor. Ne yapacağız bilmiyoruz. 'Korku içindeyiz' desek yeridir. Gece nasıl avcılık yapacağız?” dedi.

'GECE BAŞIMIZA NE GELİR BİLMİYORUZ'

Ava çıkma umutlarının kalmadığını dile getiren balıkçı Tacettin Akın ise, “1 Eylül'den itibaren denize çıkmamız gerekiyordu, çıkamadık. Gece başımıza neler gelir bilmiyoruz. Bizim teknelerimiz çoğunlukla ağaç tekne. Gece bize bir tomruk vurursa biz battık, bittik demektir. Gördüğünüz gibi daha ağlarımızı kayıklarımıza koyamadık. Çünkü denize çıkma umudumuz kalmadı. Denize açılırsak başımıza ne geleceğini bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

'DENİZİN TEMİZLENMESİ LAZIM'

Balıkçı Hüseyin Demirel de, “Deniz kenarındaki kütükler çok büyük tehlike yaratmakta. Balık ağlarımızı yırtabilir, kayıklarımızı batırabilir. Gece çıkmaya korkuyoruz. Kenarlardaki kütükler tekrar denize açılıp kayıklarımızı batırabilir. Onun için denizin bir an önce temizlenmesi gerekir” diyerek tedbir alınmasını istedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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